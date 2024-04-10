8 апреля в возрасте 34 лет скончался мастер спорта международного класса по велоспорту Алексей Цатевич. В 2016 году он вместе с Рейном Таарамяэ был членом команды мирового тура «Катюша».
Бывший коллега Таарамяэ по команде умер в 34 года
Причина смерти велогонщика не уточняется, сообщается лишь, что он скоропостижно скончался.
Спортсмен представлял сборную России по велоспорту на шоссе и выступал в составе команд мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело».
В 2016 году на «Джиро д'Италия», первом большом туре года, он попал в скандал, серьезно нарушив правила Международного Союза Велосипедистов (UCI), согласно которому Цатевич во время индивидуальной гонки на время сидел на колесе Тобиаса Людвигсона из Giant-Alpecin. Гонщик получил штраф в 100 CHF и 6 минут 48 секунд в генеральную классификацию.
Позже его вообще сняли с тура. Тогда Таарамяэ одержал одну победу на этапе Джиро и занял 29-е место в общем зачете.
Вместе с Таарамяэ Цатевич сумел стартовать в пяти гонках.
В 2018 году Алексей Цатевич завершил карьеру велогонщика.