Бывший коллега Таарамяэ по команде умер в 34 года

Причина смерти велогонщика не уточняется, сообщается лишь, что он скоропостижно скончался.

Спортсмен представлял сборную России по велоспорту на шоссе и выступал в составе команд мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело».

В 2016 году на «Джиро д'Италия», первом большом туре года, он попал в скандал, серьезно нарушив правила Международного Союза Велосипедистов (UCI), согласно которому Цатевич во время индивидуальной гонки на время сидел на колесе Тобиаса Людвигсона из Giant-Alpecin. Гонщик получил штраф в 100 CHF и 6 минут 48 секунд в генеральную классификацию.

Позже его вообще сняли с тура. Тогда Таарамяэ одержал одну победу на этапе Джиро и занял 29-е место в общем зачете.

Вместе с Таарамяэ Цатевич сумел стартовать в пяти гонках.

В 2018 году Алексей Цатевич завершил карьеру велогонщика.