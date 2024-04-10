Таллиннский пирог власти: «Отечество» сорвало переговоры, хотя соцдемы были готовы пойти на компромисс

Несмотря на то, что в обсуждении в Рийгикогу принимали участие лидеры фракций, из которых таллиннскую власть представлял соцдем Евгений Осиновский, председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу решил, что вопрос об избирательном праве российских и белорусских граждан все же следует обсудить на городском уровне.