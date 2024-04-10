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Таллиннский пирог власти: «Отечество» сорвало переговоры, хотя соцдемы были готовы пойти на компромисс

Лоора-Элизабет Ломп
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Коалиционные переговоры в Таллиннском центре стратегического управления.
Коалиционные переговоры в Таллиннском центре стратегического управления. Фото: Tairo Lutter

Во вторник вечером продолжились переговоры нового городского правительства Таллинна. Хотя «Отечеству» удалось вынести на обсуждение председателей фракций Рийгикогу вопрос избирательного права граждан РФ и Беларуси на местных выборах, партия решила продолжить обсуждение этой темы и на переговорах новой таллиннской коалиции.

Несмотря на то, что в обсуждении в Рийгикогу принимали участие лидеры фракций, из которых таллиннскую власть представлял соцдем Евгений Осиновский, председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу решил, что вопрос об избирательном праве российских и белорусских граждан все же следует обсудить на городском уровне.

Переговоры Таллиннской коалиции в центре стратегического управления. Евгений Осиновский.
Переговоры Таллиннской коалиции в центре стратегического управления. Евгений Осиновский. Фото: Tairo Lutter
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