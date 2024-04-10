46 членов Рийгикогу инициировали поправку к Закону о выборах в Европейский парламент, с целью снизить возраст голосования с 18 до 16 лет и возраст выдвижения кандидатов с 21 до 18 лет.
Члены Рийгикогу хотят снизить возраст голосования и выдвижения кандидатуры на выборах в Европарламент
Представившая законопроект в Рийгикогу член фракции Партии реформ Хана Лахе сказала, что цель законопроекта - привлечь больше молодежи к обсуждению и принятию решений по европейским вопросам.
«На выборах в местные самоуправления возраст избирателей уже снижен до 16 лет. Это изменение положительно воспринято среди молодежи и увеличило активность избирателей», - сказала Лахе.
Если Рийгикогу одобрит снижение возраста голосования и выдвижения кандидатов, 16-летние молодые люди смогут голосовать, а 18-летние - баллотироваться на выборах в Европейский парламент в 2029 году. Это изменение не повлияет на выборы в июне этого года.