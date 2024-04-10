Члены Рийгикогу хотят снизить возраст голосования и выдвижения кандидатуры на выборах в Европарламент

Представившая законопроект в Рийгикогу член фракции Партии реформ Хана Лахе сказала, что цель законопроекта - привлечь больше молодежи к обсуждению и принятию решений по европейским вопросам.

«На выборах в местные самоуправления возраст избирателей уже снижен до 16 лет. Это изменение положительно воспринято среди молодежи и увеличило активность избирателей», - сказала Лахе.

Если Рийгикогу одобрит снижение возраста голосования и выдвижения кандидатов, 16-летние молодые люди смогут голосовать, а 18-летние - баллотироваться на выборах в Европейский парламент в 2029 году. Это изменение не повлияет на выборы в июне этого года.