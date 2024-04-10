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РЕПОРТАЖ ⟩ Как мама девятиклассника пробный экзамен по эстонскому языку сдавать ходила

Ану Вийта-Неухаус
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Электронный экзамен по эстонскому языку в Раквереской реальной школе.
Электронный экзамен по эстонскому языку в Раквереской реальной школе. Фото: Anu Viita-Neuhaus

На вчерашнем электронном экзамене по эстонскому языку для основной школы система сбоила так сильно, что уже в самом начале возник вопрос, успею ли я вообще сделать все задания, ведь все работало со скоростью улитки. Пробный экзамен стал жестким испытанием, которое, помимо прочего, разрушило убеждение, будто я знаю родной язык назубок.

Жизнь всегда преподносит сюрпризы! В воскресенье мой сын-девятиклассник даже не подозревал, что ему придется в составе сборной Эстонии отправиться на соревнования в Косово.

Более того! До вечера понедельника я жила с мыслью, что пойду на пробный электронный экзамен по эстонскому языку для основной школы в качестве наблюдателя, чтобы посмотреть на техническую сторону дела: подведет ли экзаменационная информационная система или справится с нагрузкой? Вместо этого мне будет предоставлена возможность сдавать экзамен по эстонскому языку вместо ребенка - не за него, а вместе с ним - и результат не засчитывается. Предложение замечательное - оно дает мне возможность перенестись в прошлое, чуть ли не на тридцать лет назад.

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