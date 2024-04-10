РЕПОРТАЖ ⟩ Как мама девятиклассника пробный экзамен по эстонскому языку сдавать ходила

На вчерашнем электронном экзамене по эстонскому языку для основной школы система сбоила так сильно, что уже в самом начале возник вопрос, успею ли я вообще сделать все задания, ведь все работало со скоростью улитки. Пробный экзамен стал жестким испытанием, которое, помимо прочего, разрушило убеждение, будто я знаю родной язык назубок.
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