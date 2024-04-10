В среду, 10 апреля, на инфочасе Рийгикогу министр финансов Март Вырклаэв ответил на вопрос о расходах и доходах государства. Также он рассказал о том, как повышение подоходного налога в 2025 году приведет к снижению налогов на рабочую силу.
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Вырклаэв: с нового года снизятся налоги на рабочую силу
Среди прочег Вырклаэв ответил на вопрос о том, как отказ от отмены налогового горба для покрытия дефицита в государственном бюджете повлиял бы на человека, зарабатывающего среднюю зарплату. В основе вопроса лежит тот факт, что, по расчетам Министерства финансов, ликвидация так называемого налогового горба, то есть прогрессивного подоходного налога, ежегодно будет изымать из государственного бюджета около 500 миллионов евро.