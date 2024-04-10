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Вырклаэв: с нового года снизятся налоги на рабочую силу

rus.postimees.ee
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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Madis Veltman

В среду, 10 апреля, на инфочасе Рийгикогу министр финансов Март Вырклаэв ответил на вопрос о расходах и доходах государства. Также он рассказал о том, как повышение подоходного налога в 2025 году приведет к снижению налогов на рабочую силу.

Среди прочег Вырклаэв ответил на вопрос о том, как отказ от отмены налогового горба для покрытия дефицита в государственном бюджете повлиял бы на человека, зарабатывающего среднюю зарплату. В основе вопроса лежит тот факт, что, по расчетам Министерства финансов, ликвидация так называемого налогового горба, то есть прогрессивного подоходного налога, ежегодно будет изымать из государственного бюджета около 500 миллионов евро.

По словам Вырклаэва, налоговый горб забирает деньги у населения, в то время как реформа подоходного налога - это снижение налога, в результате которого у населения Эстонии на руках будет оставаться больше средств, которые в дальнейшем поступят в экономику Эстонии и помогут ей быстрее восстановиться.

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