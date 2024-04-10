Вырклаэв: с нового года снизятся налоги на рабочую силу

Среди прочег Вырклаэв ответил на вопрос о том, как отказ от отмены налогового горба для покрытия дефицита в государственном бюджете повлиял бы на человека, зарабатывающего среднюю зарплату. В основе вопроса лежит тот факт, что, по расчетам Министерства финансов, ликвидация так называемого налогового горба, то есть прогрессивного подоходного налога, ежегодно будет изымать из государственного бюджета около 500 миллионов евро.