Таллиннская горуправа выдвинула журналиста Титова и учителя Рыбакова на получение городского знака отличия

По словам исполняющей обязанности мэра Мадле Липпус, городская управа решила выдвинуть Райне Карпа на соискание гербового знака за его многолетний вклад в формирование современного облика Таллинна.

«На протяжении многих десятилетий Райне Карп создавал общественные здания, которые отличаются высоким архитектурным качеством. Все они стали важной частью архитектурного наследия Таллинна и являются неотъемлемым элементом его современного облика. Большинство значимых проектов великого мастера эстонской архитектуры, реализованных за более чем 60 лет его творчества, были воплощены именно в столице, - сказала Липпус. - Авторству Райне Карпа принадлежат здания, которые формируют или сформировали общее впечатление о нашем городе: Таллиннский Горхолл, Эстонская Национальная библиотека, здание министерства иностранных дел, а также перестроенные в наши дни центр «Сакала» и здание «Главпочтампта».

Гербовый знак Таллинна вручается человеку как дань особого уважения города. Право выдвигать кандидатов на получение гербового знака имеют комиссии и фракции горсобрания, члены горсобрания и горуправы, а также городские учреждения. Письменные ходатайства подаются ежегодно до 31 марта. С 1977 года кавалерами гербового знака стали 37 человек.

В отношении кандидатов на получение знаков отличия горуправа вносит предложения, которые уже обсудила. Ходатайства на присуждение знаков отличия могли до 31 марта вносить комиссии и фракции горсобрания, члены горсобрания и горуправы, а также городские учреждения. Таллиннский знак отличия с 1995 года получили 456 человек.

В этом году кандидатами на получение Таллиннского знака отличия стали: директор Ülemiste Center OÜ Гвидо Пярнитс - за руководство Ülemiste City и центром Ülemiste, а также за его самоотверженный вклад в развитие предпринимательского сектора; директор Музыкальной школы Нымме и дирижер Индрек Вийард - за многолетнюю плодотворную работу по руководству Ныммской музыкальной школой и весомый вклад в развитие хоровой музыки в Таллинне; журналист ETV+ и Радио 4 Андрей Титов - за постановку важных и актуальных общественных тем, повышение осведомленности и просвещение зрителей; детский эндокринолог, заведующая эндокринологической службой Таллиннской детской больницы Юлле Эйнберг - за многолетний и упорный труд в эндокринологической службе Таллиннской детской больницы; директор Таллиннского спортхолла Юри Дорбек - за долговременный и систематический вклад в развитие спортивной жизни в столице; архитектор Тоомас Паавер - за выдающиеся проекты в сфере городского дизайна и вклад в развитие городского пространства; учитель истории и обществознания Дмитрий Рыбаков - за многолетнюю педагогическую и общественную деятельность; руководитель театра и постановщик Пеэтер Ялакас - за неоценимый вклад в развитие театральной и культурной жизни в Эстонии и Таллинне; президент Эстонского союза туризма и туристических компаний, исполнительный директор Via Hansa Estonia и популяризатор туризма Кюлли Каринг за многолетнее руководство туристической сферой и развитие туризма в Таллинне, а также бывший директор Музея эстонской архитектуры и историк архитектуры Трийн Ояри за популяризацию истории архитектуры Таллинна.