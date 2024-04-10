В итоговом документе, согласно утечкам, оставили срок службы в три года и демобилизацию по решению ставки главнокомандующего. В таком случае добровольцы, влившиеся в ряды ВСУ в первые дни большой войны, могли бы рассчитывать на увольнение уже в феврале–марте следующего года. За это время - почти год - им, очевидно, должны были подготовить замену.

Но есть еще и «с третьей стороны». Есть мнение, что сама идея демобилизации во время длящейся войны, когда на кону само существование государства, звучит как оксюморон.

Этот тезис является настолько непопулярным, что его практически невозможно услышать от политиков, говорить об этом - удел чиновников минобороны.

Но, судя по всему, именно этими соображениями объясняется исключение из законопроекта о мобилизации положений о демобилизации и об обязательных ротациях военных на передовой.

Формально отозвать эти нормы из проекта у правительства попросил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Опять же формально он объяснил свою просьбу тем, что «отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более подробного анализа и дополнительного изучения».

Как бы то ни было, в итоге в среду Рада приступит к рассмотрению проекта о мобилизации, в котором не будет прописан конечный срок службы в армии для каждого украинца, который уже держит оружие в руках или которому придется присоединиться к Силам обороны в будущем.