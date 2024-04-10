Компании розничной торговли всегда сталкивались с трудностями при поиске работников. Рост безработицы несколько ослабил эту проблему, но и сами нуждающиеся в работниках могут позаботиться о том, чтобы выглядеть более привлекательно.
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Lidl: раскрытие зарплаты привело к настоящему потоку соискателей
Лийна Киппасто, менеджер по персоналу и член правления сети магазинов розничной торговли Lidl, подтверждает, что когда компания начала публиковать предлагаемые зарплаты в объявлениях о вакансиях, количество претендентов увеличилось в несколько раз.