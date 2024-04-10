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Lidl: раскрытие зарплаты привело к настоящему потоку соискателей

Эркки Эрилайд
, журналист
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Лийна Киппасто, член правления Lidl Эстония и Lidl Латвия и руководитель отдела кадров, пытается развеять мифы в розничной торговле.
Лийна Киппасто, член правления Lidl Эстония и Lidl Латвия и руководитель отдела кадров, пытается развеять мифы в розничной торговле. Фото: Lidl

Компании розничной торговли всегда сталкивались с трудностями при поиске работников. Рост безработицы несколько ослабил эту проблему, но и сами нуждающиеся в работниках могут позаботиться о том, чтобы выглядеть более привлекательно.

Лийна Киппасто, менеджер по персоналу и член правления сети магазинов розничной торговли Lidl, подтверждает, что когда компания начала публиковать предлагаемые зарплаты в объявлениях о вакансиях, количество претендентов увеличилось в несколько раз.

– 3 марта исполнилось два года с тех пор, как в Эстонии открылись магазины Lidl. Насколько вы удовлетворены происходившим до сих пор расширением?

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