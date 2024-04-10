Андре Ханимяги: рассказ старейшины Пирита – это бесстыдная и очевидная ложь

Заявление Андре Ханимяги

До сих пор я спокойно относился к нападкам Центристской партии и старался изо всех сил, чтобы люди, не причастные к политической борьбе, не пострадали. К сожалению, это уже произошло, поэтому мне необходимо защитить свои права.

Вчера в Õhtuleht была опубликована статья, в которой старейшина Пирита от Центристской партии обвинил меня в попытке влияния, касающейся внесения моих регистрационных данных. Это, конечно, бесстыдная и очевидная ложь. Я ни на кого не пытался повлиять, такого желания, потребности или намерения у меня никогда не было. Это без сомнения знает и Саарнийт, не говоря уже о тех, кто меня знает.

Будучи бывшим полицейским, старейшина, без сомнения, знает, что такое настоящее влияние. Именно его и использовал старейшина Пирита в отношении своих подчиненных. Поэтому я обращусь в Таллиннской городской управе и городскую канцелярию с просьбой расследовать возможное злоупотребление служебным положением старейшины, давление на подчиненного и его активное участие в составлении письма, которое Центристская партия сейчас использует против меня.

Также требую от Кайдо Саарнийта публичного опровержения ложных утверждений, будто я оказывал давление на сотрудника районной управы, в Õhtuleht.