В среду Рийгикогу принял поправки к Закону о подоходном налоге, которые продлили освобождение от подоходного налога пожертвований организациям, поддерживающим Украину, до конца 2025 года. Поправками Рийгикогу исключил скандально известную НКО Slava Ukraini из списка организаций, пожертвования которым не облагаются подоходным налогом.
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Рийгикогу исключил скандально известную Slava Ukraini из числа НКО с налоговыми льготами
Финансовая комиссия Рийгикогу обосновала исключение Slava Ukraini из списка тем, что НКО не выполнила установленную законом обязанность по предоставлению информации и не представила годовой отчет в Налогово-таможенный департамент в течение шести месяцев после окончания финансового года.