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Рийгикогу исключил скандально известную Slava Ukraini из числа НКО с налоговыми льготами

Андрес Эйнманн
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Бывшая глава НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме.
Бывшая глава НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме. Фото: Taavi Sepp

В среду Рийгикогу принял поправки к Закону о подоходном налоге, которые продлили освобождение от подоходного налога пожертвований организациям, поддерживающим Украину, до конца 2025 года. Поправками Рийгикогу исключил скандально известную НКО Slava Ukraini из списка организаций, пожертвования которым не облагаются подоходным налогом.

Финансовая комиссия Рийгикогу обосновала исключение Slava Ukraini из списка тем, что НКО не выполнила установленную законом обязанность по предоставлению информации и не представила годовой отчет в Налогово-таможенный департамент в течение шести месяцев после окончания финансового года.

Комиссия направила проект в Рийгикогу 24 октября прошлого года. НКО Slava Ukraini представила запоздалый отчет в конце октября прошлого года и объявила о сборе пожертвований в размере 6,5 миллиона евро на 2022 год.

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