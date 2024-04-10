Рийгикогу исключил скандально известную Slava Ukraini из числа НКО с налоговыми льготами

Финансовая комиссия Рийгикогу обосновала исключение Slava Ukraini из списка тем, что НКО не выполнила установленную законом обязанность по предоставлению информации и не представила годовой отчет в Налогово-таможенный департамент в течение шести месяцев после окончания финансового года.