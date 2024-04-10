Мария Юферева-Скуратовски: доверим школам решение вопроса о начале учебного дня

Мой школьный день в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе начинался в 8 часов, и я предполагаю, что у нынешних министров было так же. Некоторые даже учились в вечернюю смену. Я не могу утверждать, что у меня был хронический дефицит сна и что мое душевное здоровье пострадало. Одной из главных целей школьной жизни, помимо обучения, является подготовка детей к самостоятельной жизни, что требует, помимо прочего, установленного распорядка дня и планирования дел.

Хотя лично я предпочитаю более консервативный подход к этому вопросу, я понимаю, что в современном быстро меняющемся мире люди хотят гибкости. Это касается как рабочего времени, просмотра телепередач, так и других видов деятельности. Поэтому я думаю, что законодательно можно было бы установить временной период начала учебного дня, и школы могли бы сами решать, в зависимости от своей специфики, в какое время у детей будет начинаться первый урок.

Необходимо широкое обсуждение

Однако следует иметь в виду, что перенос начала учебного дня раньше или позже приведет не только к изменениям в распорядке дня учащихся, но и в логистике семьи в целом и, например, в работе кружков по интересам.

В небольших городах небольшие расстояния: дети могут самостоятельно передвигаться по маршруту дом-школа-кружок по интересам, но в сельской местности и в Таллинне родители играют важную роль в транспортировке детей, особенно тех, кто ходит в первый класс. Как согласовать начало учебы с началом рабочего дня у родителей и установить время работы кружков по интересам, а также расписание школьных автобусов, если в школах одного уезда занятия начинаются в разное время? Эти вопросы станут актуальными при реализации планируемого изменения.

В настоящее время ведутся переговоры относительно нагрузки и заработной платы учителей. Необходимо уделять внимание этому, а вопрос о начале учебного дня, несмотря на необходимость широкого обсуждения для поиска подходящего решения, не должен отодвигать на второй план вопрос об условиях труда учителей.