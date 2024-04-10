В эстонском обществе периодически поднимаются некоторые извечные темы, будь то эвтаназия, различные налоговые вопросы или ежегодная дискуссия по поводу перевода часов. Начало учебного дня также неоднократно становилось предметом дебатов, обычно они оживляются, когда речь заходит о реформе образования, пишет член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ).
Мария Юферева-Скуратовски: доверим школам решение вопроса о начале учебного дня
Сейчас мы выходим на новый виток, и кажется, что он серьезнее, чем раньше. В Министерстве социальных дел зреет план установить на законодательном уровне, чтобы школьный день начинался в 9 часов. Конечно, у учебных заведений останется возможность сохранить существующий распорядок, но это решение должно быть одобрено попечительским советом школы. В своих пояснениях министерство отмечает, что самым большим и важным преимуществом более позднего начала учебного дня для школьников является увеличение продолжительности сна. Многие учащиеся, особенно подростки, не высыпаются.
В какое время ребенок ложится спать?
В сутках 24 часа, и я смею сомневаться, что учебная нагрузка и объем кружков по интересам за последние годы настолько возросли, что детям не хватает времени на сон. Если ложиться спать в 22.00 и просыпаться в 7.00, то продолжительность сна составляет 9 часов, которых вполне достаточно. Давайте разберемся подробнее. Время утреннего подъема в зависимости от начала учебного дня особо не изменить, поэтому ключевой вопрос заключается в том, во сколько дети ложатся спать?
Один из моих детей уже является совершеннолетним, второй скоро пойдет в школу, и могу подтвердить по собственному опыту, что только в исключительных случаях учеба затягивалась до поздней ночи. У меня есть подозрение, что все больше и больше времени у молодых людей занимает экран, будь то телевизор, компьютер или смартфон. И именно в смарт-зависимости нам следует начать искать первопричины недостаточного времени сна.
Мой школьный день в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе начинался в 8 часов, и я предполагаю, что у нынешних министров было так же. Некоторые даже учились в вечернюю смену. Я не могу утверждать, что у меня был хронический дефицит сна и что мое душевное здоровье пострадало. Одной из главных целей школьной жизни, помимо обучения, является подготовка детей к самостоятельной жизни, что требует, помимо прочего, установленного распорядка дня и планирования дел.
Хотя лично я предпочитаю более консервативный подход к этому вопросу, я понимаю, что в современном быстро меняющемся мире люди хотят гибкости. Это касается как рабочего времени, просмотра телепередач, так и других видов деятельности. Поэтому я думаю, что законодательно можно было бы установить временной период начала учебного дня, и школы могли бы сами решать, в зависимости от своей специфики, в какое время у детей будет начинаться первый урок.
Необходимо широкое обсуждение
Однако следует иметь в виду, что перенос начала учебного дня раньше или позже приведет не только к изменениям в распорядке дня учащихся, но и в логистике семьи в целом и, например, в работе кружков по интересам.
В небольших городах небольшие расстояния: дети могут самостоятельно передвигаться по маршруту дом-школа-кружок по интересам, но в сельской местности и в Таллинне родители играют важную роль в транспортировке детей, особенно тех, кто ходит в первый класс. Как согласовать начало учебы с началом рабочего дня у родителей и установить время работы кружков по интересам, а также расписание школьных автобусов, если в школах одного уезда занятия начинаются в разное время? Эти вопросы станут актуальными при реализации планируемого изменения.
В настоящее время ведутся переговоры относительно нагрузки и заработной платы учителей. Необходимо уделять внимание этому, а вопрос о начале учебного дня, несмотря на необходимость широкого обсуждения для поиска подходящего решения, не должен отодвигать на второй план вопрос об условиях труда учителей.