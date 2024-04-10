«Новости в 7» за 10 апреля: в Нарве в пожаре погиб человек, волна телефонных мошенничеств нарастает, известные артисты выразили поддержке жертве школьной травли, легенда рок-фотографии Наташа Васильева-Халл в Таллинне

Сегодня в выпуске:

- Устаревшая электропроводка и отсутствие датчика дыма. В Нарве в результате возгорания в квартире погиб пожилой человек. Число жертв пожаров в этом году ставит новые печальные рекорды

- Это важно: когда Таллинн получит нового мэра и что может этому помешать; в Эстонии пройдут крупнейшие в мире кибер-учения

- Телефонные мошенники становятся все более активными и наглыми, изобретая новые схемы давления на жертв, которые безропотно отдают им десятки тысяч евро. Можно ли остановить эту волну преступлений, выясняла наш корреспондент

- Известные деятели культуры Эстонии объединились в поддержку ставшей жертвой школьных издевательств. Насколько серьезна эта проблема для нашей страны и как бороться с буллингом, если у тебя и твоей семьи нет связей со знаменитостями?

- Это интересно: введение «лимонадного» налога откладывается; почему во Франции запретили жалобы на шум от коров и петухов и цветение сакуры в Японии приводит туристов в восторг

- Она запечатлела превращение советских рок-музыкантов из деятелей подполья в суперзвезд. Как известный фотограф Наташа Васильева-Халл отметила свой день рождения в Таллинне.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 10 апреля.