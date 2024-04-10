БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА ⟩ Европарламент утвердил новую политику в отношении мигрантов

Новые положения о миграции и убежище в ЕС одобрили голосами прежде всего правоцентристов в Европарламенте, тогда как левые и ультраправые поддержали лишь отдельные меры, а другие раскритиковали, передала пресс-служба представительства ЕС в Эстонии.

Пакет мер, впервые предложенный в 2018 году, призван ускорить процессы предоставления убежища, причем на принятие решений о праве на убежище и принудительное возвращение будет отводиться не более 12 недель.

Люди, у которых нет законных оснований для въезда в ЕС, должны пройти проверку перед пересечением границы. В течение семи дней они будут идентифицированы, их биометрические данные будут записаны, и они пройдут проверку здоровья и безопасности. Государства-члены должны будут обеспечить независимый мониторинг, чтобы гарантировать, что основные права людей не нарушаются.

Также предусматривается создание единой централизованной системы проверки на внешней границе ЕС и базы данных EURODAC, которая позволит государствам-членам проверить, не подавал ли искатель убежища такого же заявления в другой стране.

Еще одно положение, на котором настаивали Греция и Италия, касается введения механизма «солидарности»: страны, которые перегружены большим количеством прибывших мигрантов, смогут перенести процесс предоставления убежища в другое государство-член ЕС.