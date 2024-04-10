С 23 апреля совместное агентство EAS и KredEx откроет тур приема ходатайств на реконструкцию малых жилых зданий. Объем средств тура составляет около 28 миллионов евро. Пособие позволяет покрыть до 50 процентов общей стоимости работ по реконструкции, максимальная сумма пособия составляет 50 000 евро.
С 23 апреля можно подавать ходатайство о пособии на реконструкцию малых жилых зданий
Об этом сообщила пресс-служба EAS/KredEx, отметив, что ходатайство о пособии можно подавать на полную или частичную реконструкцию частного дома, дома с двумя квартирами или рядного дома. Ставка пособия при частичной реконструкции составляет 20 процентов от поддерживаемых расходов, а максимальная сумма пособия составляет 20 000 евро на одно малое жилое здание.
При полной реконструкции ставка и максимальная сумма пособия зависят от местонахождения жилого дома. В большинстве регионов Эстонии пособие может составлять до 50 000 евро и до 50 процентов, вблизи Таллинна и Тарту пособие составляет до 40 000 евро и до 40 процентов поддерживаемых расходов. Наименьшая ставка пособия в Таллинне и Тарту, где она составляет до 30 000 евро и 30 процентов поддерживаемых расходов.
Поскольку целью пособия является повышение энергоэффективности, важнейшим условием получения пособия является повышение показателя энергоэффективности жилого здания. При полной реконструкции дом должен достичь показателя энергоэффективности класса С. В случае частичной реконструкции требуется повышение хотя бы на один класс.
Если в результате единичного улучшения показатель энергоэффективности малого жилого здания не повышается или если до подачи ходатайства на пособие здание уже имеет максимально возможный показатель энергоэффективности класса А, то получить пособие невозможно.
В случае если пособие будет использовано для приобретения внешнего аккумулятора или установки инфраструктуры для зарядки электромобилей, получатель пособия также должен выполнить дополнительные работы, которые помогут улучшить показатель энергоэффективности жилого здания.
Менее строгие требования применяются к реконструкции зданий, представляющих культурную ценность. В случае их полной реконструкции достигать показателя энергоэффективности класса С необязательно, а достаточно продвижения на один класс вверх, например с класса F на класс E. Также можно не проводить работы, существенно меняющие внешний вид здания, если они противоречат требованиям охраны памятников старины: например, оставить при реконструкции фасад менее утепленным или не менять окна.
Ходатайствовать стало проще еще и потому, что при покупке солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов больше не нужно подавать ценовые предложения. В этих случаях выплачивается фиксированная сумма пособия вне зависимости от того, насколько дорогим или дешевым окажется проект.
О пособии можно ходатайствовать при покупке солнечных панелей и инверторов мощностью до 15 киловатт. При покупке солнечных панелей и инвертора цена единицы составляет 1140 евро за киловатт, при покупке аккумуляторного блока – 642 евро за киловатт, а пособие составляет 30 процентов от цены единицы.
Цена за единицу распространяется только на покупку солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов; на все остальное приобретаемое оборудование и материалы, а также заказанные услуги требуют ценовых предложений.
Ходатайство о пособии на реконструкцию малых жилых зданий можно подавать с 23 апреля в электронной среде e-toetus, которая находится в ведении Государственного центра вспомогательных услуг. До подачи ходатайства нельзя начинать какие-либо работы или вносить предоплату, за исключением составления энергетической маркировки или строительного проекта.
На реализацию поддерживаемых мероприятий отводится 12 месяцев с момента принятия решения о выделении пособия. В обоснованном случае возможно однократное продление срока реализации мероприятий до шести месяцев. Последний срок завершения работ – 31 декабря 2025 года.
Пособие выделяется из средств Фонда восстановления и устойчивости Европейского союза (RRF).
С условиями тура можно ознакомиться здесь.
Объединенное учреждение EAS и KredEx является одной из сторон проекта Европейского союза LIFE IP BuildEST, объединяющего знания и опыт разных сторон с целью реконструкции жилищного фонда Эстонии к 2050 году.