С 23 апреля можно подавать ходатайство о пособии на реконструкцию малых жилых зданий

Менее строгие требования применяются к реконструкции зданий, представляющих культурную ценность. В случае их полной реконструкции достигать показателя энергоэффективности класса С необязательно, а достаточно продвижения на один класс вверх, например с класса F на класс E. Также можно не проводить работы, существенно меняющие внешний вид здания, если они противоречат требованиям охраны памятников старины: например, оставить при реконструкции фасад менее утепленным или не менять окна.

Ходатайствовать стало проще еще и потому, что при покупке солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов больше не нужно подавать ценовые предложения. В этих случаях выплачивается фиксированная сумма пособия вне зависимости от того, насколько дорогим или дешевым окажется проект.

О пособии можно ходатайствовать при покупке солнечных панелей и инверторов мощностью до 15 киловатт. При покупке солнечных панелей и инвертора цена единицы составляет 1140 евро за киловатт, при покупке аккумуляторного блока – 642 евро за киловатт, а пособие составляет 30 процентов от цены единицы.

Цена за единицу распространяется только на покупку солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов; на все остальное приобретаемое оборудование и материалы, а также заказанные услуги требуют ценовых предложений.

Ходатайство о пособии на реконструкцию малых жилых зданий можно подавать с 23 апреля в электронной среде e-toetus, которая находится в ведении Государственного центра вспомогательных услуг. До подачи ходатайства нельзя начинать какие-либо работы или вносить предоплату, за исключением составления энергетической маркировки или строительного проекта.

На реализацию поддерживаемых мероприятий отводится 12 месяцев с момента принятия решения о выделении пособия. В обоснованном случае возможно однократное продление срока реализации мероприятий до шести месяцев. Последний срок завершения работ – 31 декабря 2025 года.

Пособие выделяется из средств Фонда восстановления и устойчивости Европейского союза (RRF).

С условиями тура можно ознакомиться здесь.

Объединенное учреждение EAS и KredEx является одной из сторон проекта Европейского союза LIFE IP BuildEST, объединяющего знания и опыт разных сторон с целью реконструкции жилищного фонда Эстонии к 2050 году.