Чем проживающие в Латвии граждане России объясняют то, что так и не оформили ВНЖ?

Руководитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) Майра Розе сообщила депутатам, что PMLP выдало 25 предписаний о выезде гражданам России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в Латвии.

Количество выезжающих и распоряжений о выезде меняется ежедневно. На данный момент выехало 274 гражданина России, выдано 25 распоряжений о выезде.

Распоряжения о выезде были выданы гражданам России в возрасте от 15 до 74 лет. Семь таких распоряжений были исполнены, одно продлено, одно не исполнено, и в настоящее время Государственная пограничная служба устанавливает местонахождение гражданина России.

Розе также сообщила, что через два года около 600 человек достигнут возраста 75 лет и старше, что означает, что на них не будет распространяться требование о сдаче экзамена на знание латышского языка, но они должны будут подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Говоря о том, что в парламент поданы поправки к закону об иммиграции, требующие знания государственного языка еще для нескольких тысяч граждан России, Розе заявила, что принятие таких поправок создаст дополнительную нагрузку для PMLP, поэтому управление предложит оставить на работе ряд принятых ранее сотрудников.