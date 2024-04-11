Пейзаж - это про землю и людей: Испания покажет Эстонии, как найти себя

Модернизм – когда молодо-зелено

Испания в конце XIX века – провинция изобразительного искусства, чем напоминает ту же Российскую Империю. Вся обширная Европа, не пытавшаяся даже угнаться за Францией, создавала искусство, в котором интернациональный зритель чувствовал себя уютно. Как с пульмановскими вагонами, одинаковыми вокзалами и кафе, гостиницами и официантами в одной цветовой гамме, что создавало эффект буржуазной предсказуемости Европы. Реализм в искусстве, а позднее и подражательный импрессионизм воспитывал уверенность, что искусство и правда глобально. Потом непонятно откуда взялся модернизм, и все грохнулось.

Строительство дебаркадера железнодорожного вокзала в Барселоне по образцу французских и английских станций. Фото: Barcelonina.com

«В современной выставочной практике уже не принято ходить в удобные открытые двери, нужно проделывать свои собственные ходы, - рассуждает Александра Мурре. – Не так уж важно, что на выставке есть всего одно общеизвестное имя – Пикассо. Важна не степень известности имени, а контекст, которым оно окружено. Все устали от повторяющихся тем, и это чувство заставляет отказываться от того, чтобы каждые два года устраивать выставку Клода Моне, потому что это коммерчески оправдано».

От имен знаменитостей – к визуальной культуре своего времени. Таков девиз передовой выставочной практики сегодня. Каталонец Мариано Фортуни, которого много на выставке, не даст соврать – это увлекательная живопись, непонятно откуда взявшаяся сразу, будто за пару десятилетий до Пикассо обычный художник-натуралист вдруг начал писать размыто, как будто у него испортилось зрение. Вышло мощно, как у старого Тициана, да еще и в очень камерном размере, как у «малых голландцев».

«Маленький» Мариано Фортуни на большой таллиннской выставке. Фото: Ян Левченко

«Смотри, он же все делает не так, - говорят друг другу кураторы, немного работая на публику в лице журналиста Rus.Postimees, и Александра подытоживает: – Модернизм до модернизма возникает там, где его не ждут. Мы меняем выставочную концепцию и даем возможность зрителю самому увидеть, в какой степени Пикассо находился под влиянием таких мастеров, как Сантьяго Рузиньол или Исидре Нонель. Переоценка – это модно и очень увлекательно!»

Выставка «Испания черная и белая» продлится в Кадриоргском художественном музее (Вейценберги 37) до 25 августа.