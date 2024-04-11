Государство выделит свиноводам на компенсацию убытков от АЧС 1,2 млн евро

Как передала BNS пресс-служба правительства, в июле прошлого года Сельскохозяйственный и продовольственный департамент подтвердил факт вспышек африканской чумы свиней на ферме Rakvere Farmid AS в Пыльваском уезде и на ферме Siberi в волости Рыуге в Вырумаа. Из-за АЧС пришлось забить более 9000 свиней в Rakvere Farmid и 116 свиней на хуторе Siberi.