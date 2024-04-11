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В четверг электричество на бирже стоит менее одного цента за киловатт-час

rus.postimees.ee
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В случае возможных отключений электричества самоуправления должны обеспечить оказание коммунальных, а также, к примеру, социальных услуг. Для этого государство выделило самоуправлениям деньги на приобретение генераторов.
В случае возможных отключений электричества самоуправления должны обеспечить оказание коммунальных, а также, к примеру, социальных услуг. Для этого государство выделило самоуправлениям деньги на приобретение генераторов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг составляет менее одного цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

По сравнению со средой, когда стоимость электричества составляла 1,7 цента за киловатт-час, тариф снизился на 53% до 0,86 цента.

С часу до двух ночи цена на электроэнергию была отрицательной, а на пике - с 19 до 21:00 - она превысит 2,5 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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