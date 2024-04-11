Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг составляет менее одного цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
В четверг электричество на бирже стоит менее одного цента за киловатт-час
По сравнению со средой, когда стоимость электричества составляла 1,7 цента за киловатт-час, тариф снизился на 53% до 0,86 цента.
С часу до двух ночи цена на электроэнергию была отрицательной, а на пике - с 19 до 21:00 - она превысит 2,5 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.