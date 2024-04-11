В четверг электричество на бирже стоит менее одного цента за киловатт-час

По сравнению со средой, когда стоимость электричества составляла 1,7 цента за киловатт-час, тариф снизился на 53% до 0,86 цента.

С часу до двух ночи цена на электроэнергию была отрицательной, а на пике - с 19 до 21:00 - она превысит 2,5 цента.