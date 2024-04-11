Российское издание «Красная весна» коротко отразило эту тему в разделе «политическая война».

«Капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев со скандалом подал в отставку с должности из-за того, что высказал свое мнение по поводу военной операции в Украине», - пишут журналисты издания.

«Причина кроется в травле, поскольку спортсмен отказался выбрать сторону в конфликте, который происходит на украинских территориях бывшего СССР. Против Васильева высказались известные бывшие и нынешние футболисты, а также спонсоры сборной Эстонии».

В конце текста добавляется, что «Васильев в спортивном подкасте высказал мнение, что важен мир, независимо от того, какая сторона победит. Он заявил, что недостаточно хорошо понимает происходящее, чтобы занимать позицию».