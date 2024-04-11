Что касается предвыборной кампании, Postimees хочет, чтобы партии и кандидаты максимально избегали сюрпризов. Нам не нужна вторая такая кампания, как на последних выборах в Рийгикогу, когда некоторые политики говорили одно, получали хороший результат, а затем начинали делать что-то другое, на что им на самом деле не давали мандата. Это плохая политическая культура.

Конечно, можно сказать, что семь избранных от Эстонии членов Европарламента не являются значительной силой среди 705 евродепутатов, и эти выборы не имеют большого значения. Но это не все-таки не так. ЕП, который в первые дни своего существования был дискуссионным клубом политиков-пенсионеров, год от года набирал силу и стал влиятельным институтом, определяющим будущее Европейского союза (ЕС), и единственным, в который граждане государств-членов могут напрямую избирать представителей.

Европарламент важен, а поскольку у нас там мало представителей, тем более важно, чтобы были избраны лучшие кандидаты, которые смогут действовать заметно и эффективно, учитывая национальные интересы Эстонии. Поэтому хорошая избирательная кампания крайне важна, и Postimees определенно намерен посодействовать в этом, знакомя читателей с кандидатами и их идеями.