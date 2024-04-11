В среду, 10 апреля, началась регистрация кандидатов на выборы в Европейский парламент (ЕП), которая продлится десять дней. Многие партии уже обнародовали имена своих кандидатов, но сюрпризы в ближайшие дни не исключены.
Что касается предвыборной кампании, Postimees хочет, чтобы партии и кандидаты максимально избегали сюрпризов. Нам не нужна вторая такая кампания, как на последних выборах в Рийгикогу, когда некоторые политики говорили одно, получали хороший результат, а затем начинали делать что-то другое, на что им на самом деле не давали мандата. Это плохая политическая культура.
Конечно, можно сказать, что семь избранных от Эстонии членов Европарламента не являются значительной силой среди 705 евродепутатов, и эти выборы не имеют большого значения. Но это не все-таки не так. ЕП, который в первые дни своего существования был дискуссионным клубом политиков-пенсионеров, год от года набирал силу и стал влиятельным институтом, определяющим будущее Европейского союза (ЕС), и единственным, в который граждане государств-членов могут напрямую избирать представителей.
Европарламент важен, а поскольку у нас там мало представителей, тем более важно, чтобы были избраны лучшие кандидаты, которые смогут действовать заметно и эффективно, учитывая национальные интересы Эстонии. Поэтому хорошая избирательная кампания крайне важна, и Postimees определенно намерен посодействовать в этом, знакомя читателей с кандидатами и их идеями.
В кампании следовало бы избегать муниципальных и внутриполитических тем, которые не входят в компетенцию ЕС, хотя можно предположить, что выборы станут вотумом доверия правительству. Несмотря на это, необходимо помнить о большой цели: безопасности и экономических интересах Эстонии. Помимо НАТО, ЕС, несмотря на его многочисленные проблемы, является нашей второй крепостью, за привилегию быть частью которой боролись Леннарт Мери и другие эстонские государственные деятели его поколения.
К сожалению, можно прогнозировать, что значение Америки в обеспечении европейской безопасности снизится и Европе придется вносить больший вклад самостоятельно, как показали события, связанные с Украиной. ЕС устроен таким образом, чтобы усиливать голос малых стран. Вот почему мы должны отправить в Брюссель лучших мужчин и женщин.
Важными вопросами предвыборной кампании будут следующие. Во-первых, как ЕС обеспечивает свою безопасность? Во-вторых, как мы можем быть конкурентоспособными в глобальной экономике? В-третьих, что делать с растущим миграционным давлением? В-четвертых, необходимо обсудить, где должна находиться точка баланса между центральной властью ЕС и государствами-членами. Пятый вопрос - расширение ЕС (включая членство Украины) и возможная реформа механизмов принятия решений. Есть еще вопросы, возьмем даже сельскохозяйственные субсидии так называемых новых стран-членов.
Как мы видим, наш европейский дом еще не достроен. Каким он будет, напрямую зависит от нас.