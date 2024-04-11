Выживет ли Украина без помощи США? Четыре главных вопроса о зависших в Конгрессе $60 млрд

США перекрыли военную и финансовую помощь Украине на отражение российской агрессии в этом году. Украинская армия понемногу сдает позиции, а в Киеве и на Западе заговорили об угрозе триумфа Владимира Путина в развязанной им войне против Европы.

Почему сторонники Дональда Трампа в Конгрессе отказываются выделять обещанные Джо Байденом 60 млрд долларов, насколько эти деньги критичны для выживания Украины и что чего ожидать в ближайшем будущем?

Вот что мы можем ответить на сегодняшний день на четыре главных вопроса об американской помощи Украине.

1. Насколько критичен вклад США в помощь Запада Украине?

За два года войны Запад пообещал Украине около 250 млрд евро и выделил уже почти три четверти этих денег, подсчитали эксперты исследовательского центра Kiel Institute.

Главный спонсор украинского сопротивления российской агрессии — Европа, против которой Путин развязал крупнейшую войну со времен Второй мировой.

США играли решающую роль в поставках оружия до начала 2024 года, когда иссякли прошлогодние ассигнования. Сейчас у Америки с Европой в военной помощи примерно паритет, а в финансовой Европа далеко впереди.

Вот как это выглядит в цифрах.

«Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений», — пишут аналитики Kiel Institute.