Эстонец, опередивший чемпиона мира, поднялся на высшую ступень пьедестала почета

23-летний эстонец одержал победу в среду на заключительном этапе серии Континентального кубка Северной Америки, проходившем в Panorama Resort.

Лайне показал лучшее время дня (43,27) на первом спуске, и хотя на втором спуске он был четвертым (45,75), этого хватило, чтобы занять верхнюю ступеньку пьедестала по итогам обоих спусков.

За Лайне (29.1.02) следовали хорват Матей Видович (+0,92) и немец Адриан Майзен (+1,08).

При этом стоит отметить, что в соревновании также приняла участие львиная доля спортсменов из сборных Канады и США во главе с чемпионом мира среди юниоров 2021 года Бенджамином Ричи (вчера занял 8-е место) и чемпионом мира среди взрослых 2023 года Люком Уинтерсом (вчера занял 7-е место). Все ради борьбы за места в серии Кубка мира на предстоящий год.

Также Лайне заработал максимально возможные очки FIS (15,00) в серии Континентального Кубка, благодаря чему весьма неплохо поднялся в мировом рейтинге слалома.

Эстонец, находящийся сейчас на 87-й строчке, имеет великолепные шансы войти в топ-50 сильнейших.