Эстония ищет «Большую семью года»: а вы знаете, кто заслуживает титула и стипендии в размере 10 000 евро?

По словам президента Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап, для конкурса «Большой семьи года» этот год юбилейный. «Уже 20 лет большие семьи со всей Эстонии собираются в мае на День семьи, и уже в 15 раз мы проводим конкурс "Большая семья года". Надо сказать, то, как недоходный и коммерческий сектора объединяются для долгосрочного сотрудничества в целях выражения признания и поддержки больших семей, действительно впечатляет, – сказала Ыунап. – Для любой страны и для любого народа многодетные семьи – это самый важный гарант будущего. Вклад, который эти замечательные родители вносят в общество, достоин внимания и уважения, поэтому мы хотим выразить им признание и поставить их в пример другим», – сказала Ыунап, призывая всех нас замечать многодетные семьи и предлагать своих кандидатов на конкурс.

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, цель стипендии в 10 000 евро, которую Bigbank предоставит семье-победителю, – поддержать детские увлечения, предложить возможности для обучения и развития. «В более широком смысле, задача конкурса – воздать должное дружным многодетным семьям, и стипендиальный фонд помогает воплотить в жизнь те захватывающие идеи и мечты, которые в противном случае могли бы в большой семье остаться не реализованными», – сказала Пехтер.

Конкурс «Большая семья года» в этом году будет проводиться уже в пятнадцатый раз. К участию приглашаются все активные и энергичные семьи с четырьмя и более детьми. Кандидатов на звание «Большая семья года» до 28 апреля могут выдвигать согласно условиям конкурса все жители Эстонии: сами семьи, их родственники, коллеги по работе, знакомые и друзья. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету на сайте Союза многодетных семей Эстонии. Победитель конкурса «Большая семья года» будет объявлен на Дне семьи, который Союз организует и проведет 19 мая в Таллиннском зоопарке.

В прошлом году в конкурсе участвовало 85 семей, титул и стипендию Bigbank на сумму 10 000 евро получила проживающая в Васула, в Тартумаа семья Калам, в которой четверо детей. Родители в этой семье связаны с факультетами естественных наук Тартуского университета, у них есть степени и, как они сами сказали, их «вера основана на образовании и науке». Папа Кристьян – ученый и работает преподавателем, а мама Брит, оставаясь дома с младшим ребенком, работала в домашнем офисе аналитиком в финтех-фирме, и в целях саморазвития получает специальность растениевода в Олуствереской школе обслуживания и сельской экономики.