По данным Департамента статистики, производство молока в 2023 году увеличилось по сравнению с прошлым годом на пять процентов, что является рекордным показателем за последний 31 год. Средний надой молока на корову увеличился на пять процентов, продуктивность молочных коров Эстонии повысились до абсолютно высшего уровня Европейского союза (ЕС).
Производство молока в Эстонии бьет рекорды
По состоянию на конец прошлого года, в Эстонии было 83 300 молочных коров. Численность молочных коров, по сравнению с 2022 годом, немного уменьшилась, их продуктивность при этом постоянно росла, таким образом увеличилось и производство молока.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Антона Кардакова, в прошлом году в Эстонии было произведено 895 000 тонн молока. «В последний раз производство молока было выше, чем сейчас, в 1992 году, однако продуктивность была тогда в три раза меньше. Если 30 лет назад от одной коровы получали 3500 кг молока в год, то теперь в среднем 10 600 кг», - отметил Кардаков.
Данные о производстве молока за 2023 год других стран ЕС еще не опубликованы. По сравнению с данными за 2022 год результаты Эстонии 2023 года превзошли бы результаты всех других стран ЕС, в т. ч. Дании и Нидерландов, продуктивность в которых очень высока.
Уездом с наибольшим производством молока является Ярваский уезд, там производится 17 процентов от общего объема эстонского молока и содержатся 16 процентов всех молочных коров. В Ярваском уезде отмечается также наибольшая продуктивность молочных коров, т.е. 11 200 кг молока на одну корову в год. Большим производством молока отмечаются также Ляэне-Вируский и Пярнуский уезды, где производиться соответственно 13 и 12 процентов эстонского молока. Очень высокая продуктивность, т.е. более 11 000 кг, также в Пыльваском, Валгаском и Тартуском уездах.
Из молока, закупленного у сельскохозяйственных предприятий, в прошлом году было произведено 241 000 тонн молочных продуктов, в т.ч. 104 000 тонн питьевого молока, 52 000 тонн сыра и творога, 36 000 тонн сквашенных молочных продуктов и 4600 тонн сливочного масла. Этой продукции достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Кроме того, в прошлом году в другие страны для дальнейшей обработки дополнительно было экспортировано 211 000 тонн сырого молока и сливок.
Молочная продукция является одной из важнейших составляющих сельскохозяйственной продукции Эстонии и составляет больше четверти стоимости общего объема сельскохозяйственной продукции и более половины продукции животноводства. В прошлом году стоимость молочной продукции составила 375 миллионов евро.