Производство молока в Эстонии бьет рекорды

По состоянию на конец прошлого года, в Эстонии было 83 300 молочных коров. Численность молочных коров, по сравнению с 2022 годом, немного уменьшилась, их продуктивность при этом постоянно росла, таким образом увеличилось и производство молока.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Антона Кардакова, в прошлом году в Эстонии было произведено 895 000 тонн молока. «В последний раз производство молока было выше, чем сейчас, в 1992 году, однако продуктивность была тогда в три раза меньше. Если 30 лет назад от одной коровы получали 3500 кг молока в год, то теперь в среднем 10 600 кг», - отметил Кардаков.

Данные о производстве молока за 2023 год других стран ЕС еще не опубликованы. По сравнению с данными за 2022 год результаты Эстонии 2023 года превзошли бы результаты всех других стран ЕС, в т. ч. Дании и Нидерландов, продуктивность в которых очень высока.

Фото: Statistikaamet

Уездом с наибольшим производством молока является Ярваский уезд, там производится 17 процентов от общего объема эстонского молока и содержатся 16 процентов всех молочных коров. В Ярваском уезде отмечается также наибольшая продуктивность молочных коров, т.е. 11 200 кг молока на одну корову в год. Большим производством молока отмечаются также Ляэне-Вируский и Пярнуский уезды, где производиться соответственно 13 и 12 процентов эстонского молока. Очень высокая продуктивность, т.е. более 11 000 кг, также в Пыльваском, Валгаском и Тартуском уездах.

Из молока, закупленного у сельскохозяйственных предприятий, в прошлом году было произведено 241 000 тонн молочных продуктов, в т.ч. 104 000 тонн питьевого молока, 52 000 тонн сыра и творога, 36 000 тонн сквашенных молочных продуктов и 4600 тонн сливочного масла. Этой продукции достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Кроме того, в прошлом году в другие страны для дальнейшей обработки дополнительно было экспортировано 211 000 тонн сырого молока и сливок.

Молочная продукция является одной из важнейших составляющих сельскохозяйственной продукции Эстонии и составляет больше четверти стоимости общего объема сельскохозяйственной продукции и более половины продукции животноводства. В прошлом году стоимость молочной продукции составила 375 миллионов евро.