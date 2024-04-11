Фото ⟩ Кольцо, подаренное звездной лыжнице на помолвку, стоит минимум 15 000 евро

Хотя для обоих этот сезон был крайне непростым из-за падений и травм (Кильде вообще был вынужден завершить его досрочно – в январе) и обоим хотелось бы его поскорее забыть, прошлая неделя, наоборот, стала той самой, о которой хочется помнить всю жизнь.

Именно тогда 31-летний Кильде сделал предложение Шиффрин, которая моложе его на два года. Американка, которая является самой успешной горнолыжницей в истории – в общей сложности она выиграла 97 этапов Кубка мира – ответила «да».

Конечно, внимание многих фанатов привлекло обручальное кольцо Шиффрин, которое можно увидеть на снимке в Instagram. Лазар Цеббар, сотрудник цюрихской ювелирной компании Fine Jewellery, подтвердил, что это действительно очень ценное украшение.

«Речь идет о бриллианте изумрудной огранки в 1,2 карата, стоимость которого составляет от 15 000 до 20 000 швейцарских франков», - передает его слова «Блеск». В пересчете на евро сумма получается почти такой же.