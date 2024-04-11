ВИДЕО И БЛОГ ⟩ Цахкна о коалиционных переговорах в Таллинне: если «Отечество» не явится на заседание, то вся ответственность ляжет на партию

Цахкна отметил, что партия Отчество начала препятствовать созданию нового коалиционного альянса в Таллинне.

По словам Цахкны, правительство хочет эффективно завершить переход на эстоноязычное образование, с чем не хотела соглашаться предыдущая городская власть Таллинна. Однако теперь у новой коалиции появится возможность предпринять необходимые шаги.

«В воскресенье состоится внеочередное заседание Таллиннской городского собрания. А если "Отечество" туда не явится, то вся ответственность ляжет на их партию. Ответственность в том, что Таллинн не перейдет на эстоноязычное образование и возникнут очень серьезные проблемы», - сказал Цахкна.

По его словам, переговоры проходят ладко и без существенных проблем и почти все уже согласовано. «Ээсти 200 не пойдет на эти игры», - сказал Цахкна.

По словам Цахкны, его коллега по партии, министр образования и науки Кристина Каллас чувствует себя ответственной за то, что произошло во время пробных экзаменов из-за ошибок в экзаменационной информационной системе (EIS).

Цахкна извинился перед всеми 3800 школьниками, заявив, что взрослые не смогли выполнить свою работу.