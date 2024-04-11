«26 марта мы как представители Таллиннского городского собрания проголосовали против мэра Михаила Кылварта, - говорится в заявлении Ааса и Мёльдера. - Мы сделали это, понимая, что Таллинну необходимы изменения в городском управлении и что новая формирующаяся коалиция готова взять на себя эту ответственность. Мы знали, что договориться четырем политическим партиям об управлении Таллинном будет нелегко, но стороны подтвердили, что их желание искренне и сотрудничество возможно».

К сожалению, констатируют беспартийные политики, последние несколько дней показали, что возможные партнеры по коалиции не смогли найти решение, чтобы проблемы Тоомпеа в очередной раз не отразились на нижнем городе.

«Противостояние, продолжавшееся на протяжении всей истории, вновь затрагивает жителей Таллинна и их благополучие, - отмечается в сообщении. - Создающаяся коалиция должна сосредоточиться на благополучии жителей города, в том числе в приоритетных областях транспорта, здравоохранения и планирования, чтобы Таллинн мог развиваться, а благосостояние жителей столицы могло расти».

Таави Аас и Тынис Мёльдер выражают надежду, что новые партнеры по коалиции достигнут консенсуса к воскресенью, а проблемы Тоомпеа, связанные с властью, останутся в прошлом.

«Однако если случится так, что принятие необходимых для жителей Таллинна решений будет отложено, мы подтверждаем, что готовы начать переговоры по устранению вакуума власти со всеми фракциями, представленными в городском собрании», - предупреждают политики.

Таави Аас - мэр Таллинна 2015-2019 гг., заместитель мэра Таллинна 2005-2015 гг. Тынис Мёльдер – заместитель мэра Таллинна 2017–2019 гг., старейшина района Пирита 2013–2017 гг.

26 марта Таллиннское горсобрание вынесло вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия) при поддержке 41 депутата. Воздержались двое присутствовавших в зале. В начале заседания свое присутствие зарегистрировали 43 депутата, из фракции EKRE на месте не было троих депутатов: Урмаса Рейтельманна, Ивана Макарова и Райво Пыхьякиви.