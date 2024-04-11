Игнорирование дорожного знака привело к столкновению фургона и легковушки

За несколько минут до 8:00 в центр тревоги сообщили о ДТП на перекрестке улиц Айса и Канали в Пярну, где столкнулись автомобили Peugeot и Honda.

Аварию спровоцировал двигавшийся по улице Айса фургон Peugeot Boxer, за рулем которого находился 25-летний мужчина. На улице Канали он не уступил дорогу автомобилю Honda, которым управляла 40-летняя женщина. Peugeot остановился тогда, когда врезался в деревянный забор частного дома.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Алмосен заявила, что никто не пострадал. «Повреждения получили машины, забор и дорожный знак. Водители были трезвы и имели права», - сказал Алмосен и добавил, что водители обратятся в страховые фирмы.