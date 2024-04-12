Министр здоровья Рийна Сиккут представила правительству законопроект о налоге на сладкие напитки, из которого следует, что закон вступит в силу в 2026 году. Предполагается, что налог побудит людей потреблять напитки с меньшим содержанием сахара и без подсластителей. О том, действительно ли лимонад и другие сладкие напитки наносят существенный вред здоровью детей и даже взрослых людей, а также обо многом другом в студии Postimees рассуждала специалист по лечебному питанию Анне Орасмяэ-Чижик.
Специалист по лечебному питанию: лимонад ничуть не опаснее других продуктов, просто во всем нужно знать меру (1)
Выдержки из беседы:
- Правительство обращает внимание на то, что в Эстонии продолжает расти число детей с лишним весом. Действительно ли главной причиной ожирения у детей оказывается пристрастие к сладким напиткам, или у этой проблемы есть и множество других, не менее важных причин?
- Если мы будет исходить из диетологии как из науки, то к лишнему весу у человека могут приводить любые продукты при излишнем их употреблении в пищу. И если честно, то я не знакома со статистикой, в соответствии с которой дети, имеющие лишний вес или диагноз «ожирение», пришли к этому именно по причине употребления в большом количестве лимонада.
- Согласно законопроекту о лимонадном налоге, если содержание сахара в напитке выше 8 г на 100 мл напитка, ставка налога будет 0,45 евро за литр. Понятно, что в случае составления каких-то регуляций нужно обозначать границы, но можно ли сказать, что вот эти 8 г на 100 мл - и впрямь тот порог, после которого негативное влияние на организм становится очень заметным?
- Напитки, которые содержат большое количество сахара, пьются быстро и просто, и мы не обращаем внимание на то, сколько в них содержится сахара. В эстонских лимонадах даже больше сахара на 100 мл, в среднем - 10 г. Но можно сказать и слово в защиту эстонских лимонадов: они содержат улучшители вкуса и кислотности, изготовленные из более натуральных компонентов. Например, это лимонная кислота, яблочная кислота.
Но я думаю, что причина, по которой такое беспокойство вызывают именно сладкие напитки, заключается лишь в том, что из них мы умудряемся получить большее количество сахара. Если мы обратим внимание на рекомендации ВОЗ, то предел нормы - это 30 г сахара в сутки. При этом на страничке нашего Института развития здоровья написано, что предлагаемая им норма - от 50 до 75 г в сутки.
Если мы выпиваем бутылочку лимонада объемом в пол-литра, то понятно, что свои 50 г сахара мы уже получили. Но при этом мы ведь употребляем и другие продукты, в которых тоже много сахара содержится.
- Есть и такие лимонады, на этикетках которых указано нулевое содержание сахара и углеводов. Означает ли это, что мы имеем дело со значительно менее вредным эквивалентом классических лимонадов, или же у таких напитков есть свои риски и ими тоже лучше не злоупотреблять? Или вообще избегать их? Высказываются мнения, что некоторые содержащиеся в них вещества могут иметь небольшой канцерогенный эффект. Это миф или нет?
- Канцерогенный эффект от цикламата натрия, который содержится в этих лимонадах, мифом не является. Для производителя он выгоден потому, что его нужно совсем чуть-чуть: он в пятьдесят раз слаще сахара. Это вещество никак не усваивается нашим организмом, оно выводится через почки. И при получении большого количества цикламата натрия могут возникать проблемы со здоровьем, может страдать сердечно-сосудистая система, возникать отечность, почки могут страдать.
Исследования канцерогенности не лимонадов, а этого конкретного вещества были проведены на крысах. И когда их кормили вот этим чистым цикламатом натрия, то потом у них появлялись онкологические опухоли. Это правда.
- Таким образом, безопасной альтернативой лимонадам с большим количеством сахара эти напитки назвать ни в коем случае нельзя?
- Вопрос канцерогенности всех всегда очень беспокоит. Но я никак не могу сказать, что какой-то конкретный лимонад может вызвать онкологическое заболевание. Поскольку содержание этого вещества в лимонадах незначительное.
Если бы человек начал в больших количествах получать это вещество, то есть добавлять его в еду, готовить на его основе десерты, тогда, наверное, возник бы риск каких-то патологий. Но наша пищевая продукция проверяется, и прямого и видимого вреда этот тип продукции не наносит. Так что для людей, имеющих лишний вес или страдающих диабетом, которым порой хочется лимонада, лучше иногда в небольших количествах выпить именно такой напиток, а не лимонад с высоким содержанием сахара.
- Набирает ли ребенок лишний вес, зависит не только от того, что он ест и пьет, но и от его образа жизни, в первую очередь - от уровня физической активности. Если ребенок активно занимается спортом, если у него несколько тренировок с большими нагрузками в неделю, можно ли сказать, что ему лимонад - в смысле риска ожирения - повредить практически не может?
- С детским питанием отдельная история. Детям для роста и развития нужно больше калорий, чем взрослым, особенно в тех случаях, когда у детей большая физическая и умственная нагрузка, а сами по себе школа или садик - это уже нагрузка.
И конкретного зла в лимонадах я не усматриваю, потому что мы же не питаемся только лимонадами. В нашей жизни есть разные продукты питания. И лимонад - это даже в большей степени еда, чем питье. Его употребляют для того, чтобы получить немного больше энергии. И иногда, когда ребенку нужно побольше энергии, но у него нет времени пойти и поесть как следует, лимонад может быть даже ему в помощь. Например, на каких-то соревнованиях. Нужную энергию можно получить от нескольких глотков лимонада.
Более существенная проблема может возникнуть с лимонадами, содержащими ортофосфорную кислоту. Она не дает усваивается кальцию, выводит его из организма, и, соответственно, способствует развитию остеопороза, то есть нарушениям в тканях костей. Так что есть опасность возникновения проблем с костями.
С другой же стороны, и у ортофосфорной кислоты есть полезные свойства. Она снижает кислотность желудочного сока, что, допустим, помогает людям, у которых очень сильная изжога. Так что этим людям просто могут помочь два глотка той же кока-колы, если они, конечно, немного подождут, пока из напитка выйдут газы.
Главный вопрос в том, в каких количествах мы такие напитки употребляем. В небольших количествах никого это не убьет. И не покалечит. Если же говорить о злоупотреблениях, то тут опасно может быть что угодно, отнюдь не только лимонады.
- А существуют ли какие-то продукты, пользующиеся большой популярностью, но при этом несущие такие риски для здоровья, что государство должно было бы задуматься и о том, как снизить уровень уже их потребления? Может быть, с помощью если не налогов, так инфокампаний? Или таких продуктов нет?
- Я вас, наверное, удивлю, но я ничего такого не могу назвать. По той простой причине, что еда - это поддерживающий фактор: мы живем, и нам нужно просто питаться разнообразно. Есть регулярно, нормальными порциями, не переедать и не сидеть на жестких диетах. И тогда с нашим здоровьем все будет в порядке. Я думаю, что обложение налогами еды - это скользкий путь.
- Почему когда речь идет о вреде сахара, такой упор делается именно на жидкие продукты? Твердые сладкие продукты действительно не так вредоносны? В публикациях некоторых диетологов приходилось, например, видеть атаки на мармелад как на самый верный путь к ожирению - это абсурдные теории?
- С моей точки зрения, нет никакой разницы между твердыми и жидкими продуктами, потому что калорийность сахара всегда остается одинаковой. Что же касается мармелада, то его вообще можно назвать диетическим продуктом, потому что он содержит вещества, помогающие восстанавливать наши суставы.
Наряду с мармеладом, очень полезен в небольших количествах и зефир, потому что он еще и богат белком. Мы просто должны ограничивать себя в количествах, которые мы съедаем.
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