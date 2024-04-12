Но я думаю, что причина, по которой такое беспокойство вызывают именно сладкие напитки, заключается лишь в том, что из них мы умудряемся получить большее количество сахара. Если мы обратим внимание на рекомендации ВОЗ, то предел нормы - это 30 г сахара в сутки. При этом на страничке нашего Института развития здоровья написано, что предлагаемая им норма - от 50 до 75 г в сутки.

Если мы выпиваем бутылочку лимонада объемом в пол-литра, то понятно, что свои 50 г сахара мы уже получили. Но при этом мы ведь употребляем и другие продукты, в которых тоже много сахара содержится.

- Есть и такие лимонады, на этикетках которых указано нулевое содержание сахара и углеводов. Означает ли это, что мы имеем дело со значительно менее вредным эквивалентом классических лимонадов, или же у таких напитков есть свои риски и ими тоже лучше не злоупотреблять? Или вообще избегать их? Высказываются мнения, что некоторые содержащиеся в них вещества могут иметь небольшой канцерогенный эффект. Это миф или нет?