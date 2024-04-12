В студии Postimees специалист по лечебному питанию: лимонад действительно так страшен, как о нем говорят?

- Многие критики правительства говорят о том, что оно просто ищет любые способы затыкания дыр в госбюджете, но само правительство настаивает, что новый налог - это важная мера по борьбе с очень серьезной проблемой, а именно - с неуклонным увеличением в Эстонии количества детей с избыточным весом. Действительно ли главной причиной ожирения у детей оказывается пристрастие к сладким газированным и негазированным напиткам, или у этой проблемы есть и множество других, не менее важных причин?

- Довольно большую популярность набрали сладкие газированные напитки, на упаковке которых указано нулевое содержание сахара и нулевое содержание углеводов. Означает ли это, что такие напитки - значительно менее вредный эквивалент классических лимонадов, или же у таких напитков есть свои «проблемные места», и ими тоже лучше не злоупотреблять, или вообще избегать их?

- Производители сладких напитков критикуют новый налог и говорят, что если уж называть «белой смертью» сахар, то тогда нужно то же самое говорить и про соль, и по этой логике надо облагать налогом и, например, многие консервы, и много чего еще. Какие еще продукты, пользующиеся у людей большой популярностью, несут такие большие риски для здоровья, что государство должно было бы думать и о том, как снизить уровень уже их потребления, может быть, с помощью если не налогов, так инфокампаний?

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