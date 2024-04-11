В первый день мая акциз на дизельное топливо вырастет примерно на 7%, акциз на природный газ – почти на 20%, акциз на электроэнергию – на 45%. Повышение акциза не коснулось бензина и дизельного топлива специального назначения, пишет Rus.ERR.
Росту цен не видно конца: с мая повысятся акцизы на топливо, газ и электроэнергию
Если сейчас акциз на дизельное топливо составляет 0,372 евро за литр, то с 1 мая он составит 0,399 евро за литр.
Акциз на природный газ с 1 мая увеличится примерно на 20%. Кроме того, повысится акциз на автомобильный природный газ и сжиженный автомобильный природный газ, но для них повышение акциза составит менее 5%.
Также с 1 мая на 45% увеличится акциз на электроэнергию.