На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект о налоге на подслащенные напитки и направило его на обсуждение в Рийгикогу.
НОВЫЙ НАЛОГ НЕ ЗА ГОРАМИ ⟩ Правительство одобрило Закон о налоге на подслащенные напитки
На сегодняшнем заседании правительства был одобрен представленный министром здравоохранения Рийной Сиккут законопроект о налоге на подслащенные напитки, целью которого является сокращение чрезмерного потребления сахара и стимулирование людей к выбору менее сладких и неподслащенных напитков. Кроме того, целью является мотивация производителей к снижению количества сахара в рецептах напитков и использования подсластителей. Вместе с другими мерами налог на подслащенные напитки способствует улучшению показателей здоровья населения и созданию среды, способствующей здоровому выбору.
Министерство социальных дел благодарит за обратную связь, отправленную по поводу законопроекта - оно проанализировало ее и внесло необходимые изменения, в том числе отложило срок вступления закона в силу и переименовало закон в «Закон о налоге на подслащенные напитки».
Министр здравоохранения объяснила, что среди продуктов с повышенным содержанием сахара выделяются лимонады и подслащенные напитки.
«Мы не хотим в условиях сегодняшнего роста цен делать более дорогими основные продукты питания, такие как хлеб или йогурт, новый налог должен быть целенаправленным. Подслащенные напитки не являются необходимой частью рациона, их употребление не вызывает чувства насыщения. Употребление подслащенных напитков связано с рядом серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет 2-го типа, заболевания сердечно-сосудистой системы и печени. Также они оказывают влияние на здоровье зубов и способствуют развитию избыточного веса. Всем было бы полезно уменьшить их потребление», - объяснила Сиккут.
Министр здравоохранения добавила, что для улучшения показателей здоровья необходимо несколько взаимодополняющих мер, способствующих созданию среды, благоприятствующей здоровому выбору: экономически эффективный налог на подслащенные напитки, снижение содержания насыщенных жирных кислот, соли и сахара в составе продуктов питания, а также ограничение маркетинга продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара, внедрение понятной для потребителя системы маркировки продуктов, повышение осведомленности. «Министерство социальных дел в сотрудничестве с партнерами также активно занимается всем этим», - добавила Сиккут.
Согласно законопроекту, облагаются налогом и напитки, содержащие подсластители. Долгосрочное потребление подсластителей может увеличить, например, риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, кроме того, ВОЗ не рекомендует использовать подсластители для контроля массы тела. «Чтобы производители не заменяли сахар синтетическими подсластителями, долгосрочное влияние которых нам неизвестно, их также необходимо облагать налогом», - объяснила министр здравоохранения.
Объектом налогообложения является подслащенный напиток, содержание сахара в котором составляет не менее 5 грамм на 100 миллилитров напитка и/или к которому добавлен подсластитель. Ставка налога зависит от содержания сахара и использования подсластителей: для напитков, содержащих менее 8 г/100 мл сахара, применяется ставка налога 15 центов за литр, для напитков, содержащих более 8 г/100 мл сахара, ставка налога составляет 45 центов за литр. При содержании подсластителя применяется ставка налога 15 центов за литр.
От налогообложения освобождаются фруктовые, ягодные и овощные соки, к которым не добавлен сахар или подсластитель. Также освобождаются молоко и молочные продукты, а также растительные напитки, употребляемые вместо молока. Такие продукты не облагаются налогом, поскольку они являются важной частью полноценного и сбалансированного по содержанию питательных веществ рациона.
Налог является прогрессивным, чтобы мотивировать производителей снижать количество сахара и использование подсластителей в напитках, а также побуждать людей отдавать предпочтение напиткам с меньшим количеством сахара и без подсластителей. У производителей есть возможность уменьшить свою налоговую нагрузку, изменяя рецепт напитков.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2026 года. По прогнозам, налог принесет в государственный бюджет в 2026 году около 25 миллионов евро. Также предполагается, что в следующие годы сумма налога будет уменьшаться, поскольку налогообложение подслащенных напитков будет побуждать людей к потреблению меньшего количества напитков.
Налоги, влияющие на поведение в области здоровья, являются растущим трендом, и в области питания наиболее распространены именно налоги на подслащенные напитки - такой налог уже введен более чем в 100 странах, например, в Финляндии, Латвии, Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, Польше, Нидерландах и Португалии.
Всемирная Организация Здравоохранения и Всемирный банк считают, что с точки зрения общественного здравоохранения налогообложение подслащенных напитков является приоритетной мерой, которая должна использоваться в борьбе с избыточным весом и предотвращением хронических незаразных болезней, связанных с питанием. Также Международный фонд исследований рака, ЮНИСЕФ, Американская ассоциация педиатрии и Ассоциация по борьбе с сердечными заболеваниями и другие организации подтвердили, что налогообложение подслащенных напитков оправдано в целях здоровья населения.