НОВЫЙ НАЛОГ НЕ ЗА ГОРАМИ ⟩ Правительство одобрило Закон о налоге на подслащенные напитки

На сегодняшнем заседании правительства был одобрен представленный министром здравоохранения Рийной Сиккут законопроект о налоге на подслащенные напитки, целью которого является сокращение чрезмерного потребления сахара и стимулирование людей к выбору менее сладких и неподслащенных напитков. Кроме того, целью является мотивация производителей к снижению количества сахара в рецептах напитков и использования подсластителей. Вместе с другими мерами налог на подслащенные напитки способствует улучшению показателей здоровья населения и созданию среды, способствующей здоровому выбору.

Министерство социальных дел благодарит за обратную связь, отправленную по поводу законопроекта - оно проанализировало ее и внесло необходимые изменения, в том числе отложило срок вступления закона в силу и переименовало закон в «Закон о налоге на подслащенные напитки».

Министр здравоохранения объяснила, что среди продуктов с повышенным содержанием сахара выделяются лимонады и подслащенные напитки.

«Мы не хотим в условиях сегодняшнего роста цен делать более дорогими основные продукты питания, такие как хлеб или йогурт, новый налог должен быть целенаправленным. Подслащенные напитки не являются необходимой частью рациона, их употребление не вызывает чувства насыщения. Употребление подслащенных напитков связано с рядом серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет 2-го типа, заболевания сердечно-сосудистой системы и печени. Также они оказывают влияние на здоровье зубов и способствуют развитию избыточного веса. Всем было бы полезно уменьшить их потребление», - объяснила Сиккут.