Портал Mirror сообщает, что шотландский боксер Вилли Лимонд оказался в больнице в критическом состоянии после судорожного припадка.
Известнейший боксер находится в больнице в критическом состоянии
45-летнего боксера обнаружили утром, 6 апреля, без сознания в автомобиле. Его немедленно доставили в больницу, где медики констатировали критическое состояние. Все это произошло за несколько часов до публичной тренировки в Глазго, в которой Лимонд должен был принять участие.
Лимонд является весьма успешным боксером – из 48 боев он выиграл 42. Его следующий бой был назначен на 3 мая.