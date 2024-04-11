Известнейший боксер находится в больнице в критическом состоянии

45-летнего боксера обнаружили утром, 6 апреля, без сознания в автомобиле. Его немедленно доставили в больницу, где медики констатировали критическое состояние. Все это произошло за несколько часов до публичной тренировки в Глазго, в которой Лимонд должен был принять участие.