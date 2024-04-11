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Известнейший боксер находится в больнице в критическом состоянии

rus.postimees.ee
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Машина скорой помощи, иллюстративное фото.
Машина скорой помощи, иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere

Портал Mirror сообщает, что шотландский боксер Вилли Лимонд оказался в больнице в критическом состоянии после судорожного припадка.

45-летнего боксера обнаружили утром, 6 апреля, без сознания в автомобиле. Его немедленно доставили в больницу, где медики констатировали критическое состояние. Все это произошло за несколько часов до публичной тренировки в Глазго, в которой Лимонд должен был принять участие.

Лимонд является весьма успешным боксером – из 48 боев он выиграл 42. Его следующий бой был назначен на 3 мая.

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