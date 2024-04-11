Всего в жеребьевке приняли участие четыре команды, показавшие хороший прогресс в четвертьфинале, состоявшемся на этой неделе: таллиннская «Левадия», команда Пайде, «Нымме Калью» и «Виймси».
Определились финальные пары Кубка Эстонии по футболу.
Жеребьёвку провёл главный редактор журнала Jalka Рауль Ояссаар, благодаря которому соперником «Левадии» стал «Виймси», единственный оставшийся в соревновании клуб Премьер-лиги, а во втором полуфинале встретятся «Пайде» и «Калью».
Помимо титула обладателя кубка, на кону еще и возможность сыграть в клубной серии УЕФА для трех оставшихся команд. Поскольку в прошлом году команда города Пайде заняла четвертое место в Премиальной лиге, путевку в Европу гарантировали бы им победа в кубке либо «Пайде», либо «Левадии». Чтобы попасть в Лигу конференций, «Калью» и «Виймси» должны дойти до финала Кубка Типнера и победить там.
Полуфиналы Кубка Типнера запланированы на 7 и 8 мая, точное время ЭФС вскоре сообщит. Обладатель кубка будет объявлен на празднике клубного футбола на стадионе «А. Ле Кок Арена» 25 мая в 19:00.