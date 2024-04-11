Определились финальные пары Кубка Эстонии по футболу.

Помимо титула обладателя кубка, на кону еще и возможность сыграть в клубной серии УЕФА для трех оставшихся команд. Поскольку в прошлом году команда города Пайде заняла четвертое место в Премиальной лиге, путевку в Европу гарантировали бы им победа в кубке либо «Пайде», либо «Левадии». Чтобы попасть в Лигу конференций, «Калью» и «Виймси» должны дойти до финала Кубка Типнера и победить там.