Урмас Рейнсалу: Цахкна и Ляэнеметс начали проклинать «Отечество»

«Точно также, как и раньше, Ляэнеметс и Цахкна принялись проклинать "Отечество". Ляэнеметс назвал партию угрозой безопасности. Напоминаю, что именно по требованию "Отечества" в 2022 году законом был установлен переход на эстоноязычное образование. В ходе коалиционных переговоров социалисты до последнего момента выступали против этого», - написал Рейнсалу. По его словам, то же самое было и с вопросом конфискации оружия у граждан России.

«Сейчас мы хотим увидеть четкую позицию по вопросу ограничения избирательного права. Это фундаментальный вопрос. Подчеркиваю, что сегодняшняя коалиция в той или иной форме согласилась на это, но до конца года ничего не сделала», - добавил Рейнсалу.

«Удивительно, что вопрос об избирательном праве российских граждан по требованию социалистов стал для правительства таким драгоценным. Мы не подчинимся угрозам ни с какой стороны, отстаивая свои позиции», - предупредил Рейнсалу.