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Процесс продажи Nordica приостановлен: государство не удовлетворили поступившие предложения

rus.postimees.ee
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Самолеты Nordica.
Самолеты Nordica. Фото: Erik Prozes

Предложение о покупке государственной авиакомпании Nordica поступило от двух предприятий. Их условия сочли неподходящими, в связи с чем государство решило приостановить процесс продажи, пишет dv.ee.

Предложение о покупке Nordica поступило от двух компаний. Министр климата Кристен Михал предложил правительству не продолжать переговоры с данными компаниями, в связи с чем было принято решение временно остановить процесс продажи Nordica.

Как пояснили в пресс-службе Министерства климата, первое предложение было недостаточным в финансовом плане, а также содержало дополнительные условия, не подходящие продавцу. Второе предложение также содержало неприемлемые для акционера дополнительные условия.

Читайте подробнее на dv.ee.

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