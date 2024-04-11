В пятницу электроэнергия подорожает более чем на 270%

Самой высокой - 103,96 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу вечером, с 20 до 21 часа, а самой низкой - с 16 до 17 часов, когда она упадет до 0,43 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет стоить немного меньше, чем в Эстонии, 32,08 евро за мегаватт-час. В Финляндии она будет на 8,4% дешевле, чем в Эстонии, и составит в среднем 29,84 евро за мегаватт-час.

Выше всего средняя биржевая стоимость электроэнергии поднимется в Польше, где она составит 86,28 евро за мегаватт-час.

В марте средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 68,26 евро за мегаватт-час, что на 21,7% меньше, чем в марте 2023 года, когда средняя месячная цена составила 87,18 евро за мегаватт-час. По сравнению с февралем средняя биржевая цена упала на 9,6%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии — в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.