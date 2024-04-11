Депутаты Европарламента участвовали в видеороликах пророссийского канала. Среди них эстонский политик Яак Мадисон

В конце марта, Польша и Чехия объявили о проведении совместных разведывательных операций против каналов, связанных с российскими спецслужбами. Одним из таких каналов оказалось издание Voice of Europe, действующее в Праге и распространяющее российскую пропаганду. Чехия внесла издание и двух связанных с ним пророссийских бывших украинских политиков Виктора Медведчука и Артема Марчевского в список санкций.