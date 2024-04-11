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Депутаты Европарламента участвовали в видеороликах пророссийского канала. Среди них эстонский политик Яак Мадисон

rus.postimees.ee
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Яак Мадисон.
Яак Мадисон. Фото: Philippe Buissin / Euroopa Parlament / Euroopa Liit 2024

Недавно пророссийский канал Voice of Europe опубликовал видеоролики с участием 16 депутатов Европарламента ультраправого направления. В том числе и с политиком Эстонии Яаком Мадисоном.

В конце марта, Польша и Чехия объявили о проведении совместных разведывательных операций против каналов, связанных с российскими спецслужбами. Одним из таких каналов оказалось издание Voice of Europe, действующее в Праге и распространяющее российскую пропаганду. Чехия внесла издание и двух связанных с ним пророссийских бывших украинских политиков Виктора Медведчука и Артема Марчевского в список санкций.

Politico проанализировал все 50 видеозаписей, размещенных на канале Voice of Europe на YouTube, и установил, что с каналом распространяющей российскую пропаганду общались 16 депутатов Европарламента, все от ультраправого направления.

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