Недавно пророссийский канал Voice of Europe опубликовал видеоролики с участием 16 депутатов Европарламента ультраправого направления. В том числе и с политиком Эстонии Яаком Мадисоном.
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Депутаты Европарламента участвовали в видеороликах пророссийского канала. Среди них эстонский политик Яак Мадисон
В конце марта, Польша и Чехия объявили о проведении совместных разведывательных операций против каналов, связанных с российскими спецслужбами. Одним из таких каналов оказалось издание Voice of Europe, действующее в Праге и распространяющее российскую пропаганду. Чехия внесла издание и двух связанных с ним пророссийских бывших украинских политиков Виктора Медведчука и Артема Марчевского в список санкций.