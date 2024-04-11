Министерству климата поручено за три месяца составить план приватизации Nordica

Сегодня министр климата Кристен Михал предложил правительству не продолжать переговоры с двумя компаниями, претендующими на покупку Nordic Aviation Group.

Одно из полученных предложений оказалось финансово несостоятельным и содержало дополнительные условия, не устраивающие продавца. Второе предложение также содержало дополнительные условия, неприемлемые для акционера, а участник торгов не предоставил достаточной информации о происхождении капитала, используемого для финансирования сделки.

«В настоящее время процесс продажи приостановлен, поскольку в ходе первого раунда не было найдено подходящего покупателя. Мы приняли к сведению эту информацию, и Министерству климата поручено продолжить работу над ней и вернуться в кабинет министров в ближайшие три месяца, чтобы мы могли обсудить состояние дел и наличие новых перспектив», - сказала Кая Каллас на пресс-конференции.

Премьер-министр заверила, что Nordica продолжит свою деятельность до тех пор, пока не будет найден покупатель. В настоящее время в Эстонии на Nordic Aviation Group и связанных с ней предприятиях работают 314 человек. Налоговые поступления для государства составляют около одного миллиона евро в месяц.