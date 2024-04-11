Finnair увеличит количество рейсов в Эстонию следующим летом

Finnair обновляет расписание полетов - в летнее расписание 2025 года добавлены ежедневные рейсы в Японию, будет открыто авиасообщение с Северной Норвегией. Помимо увеличения частоты рейсов между Хельсинки и Таллинном, по маршруту с ночной остановкой будет летать Airbus A319. Зимой 2024 года начнутся ежедневные рейсы в Даллас, аэропорт которого предлагает связь с обширной сетью American Airlines.

Finnair обновила свое летнее расписание на 2025 год. Увеличивается количество рейсов из Хельсинки в Ригу и Вильнюс. Летом следующего года из Хельсинки в Таллинн будет осуществляться 70 еженедельных вылетов, кроме 68-местного самолета ATR будет использован Airbus A319, который вмещает 144 пассажира.

Airbus будет обслуживать поздние рейсы из Хельсинки в Таллинн и ранние рейсы из Таллинна в Хельсинки. Соединение Тарту с Хельсинки останется стабильным, также летом следующего года будет 12 еженедельных рейсов на самолете ATR.

Рейсы в Японию

В Японии авиакомпания увеличит количество рейсов в аэропорт Нарита, предлагая таким образом ежедневные рейсы в оба аэропорта столицы - Ханеда и Нарита в летний период 2025 года. Кроме того, город Нагоя получит третье еженедельное авиасообщение.

В летний сезон 2025 года будет открыто авиасообщение с северо-норвежским городом Киркенес. Finnair будет летать из Хельсинки через Ивало в Киркенес три раза в неделю на 68-местном самолете ATR. Новый маршрут создан для путешественников, желающих исследовать как Лапландию Финляндии, так и Северную Норвегию, а также принять участие в знаменитом круизе Hurtigruten, который следует в Киркенес и обратно.

«Мы рады представить направление, которое еще больше укрепит нашу уже обширную сеть в Арктическом регионе. Новый маршрут обеспечивает плавное соединение для клиентов, путешествующих в Северную Норвегию, делая поездку из Хельсинки в пункт назначения быстрой и простой», - сказал руководитель европейского рынка компании Арунас Скуя.

Авиакомпания также обновила свое зимнее расписание на 2024 год, добавив ежедневные рейсы в Даллас, сделав их круглогодичными. Рейсы Finnair в Даллас обеспечивают удобное соединение с обширной сетью American Airlines.