Европейский центробанк сохранил ключевые процентные ставки без именений

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам очередного заседания в четверг решил сохранить без изменений три ключевые процентные ставки: базовую ставку на уровне 4,5% годовых, ставку по депозитам - на уровне 4%, по маржинальным кредитам - на уровне 4,75%.