Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам очередного заседания в четверг решил сохранить без изменений три ключевые процентные ставки: базовую ставку на уровне 4,5% годовых, ставку по депозитам - на уровне 4%, по маржинальным кредитам - на уровне 4,75%.
Европейский центробанк сохранил ключевые процентные ставки без именений
«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Он считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые вносят существенный вклад в продолжающийся процесс дезинфляции», - говорится в сообщении Европейского центробанка.
Также отмечается, что будущие решения Совета управляющих обеспечат сохранение достаточно жестких процентных ставок так долго, как это необходимо.