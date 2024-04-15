В начале апреля канцлер юстиции Юлле Мадизе направила письмо крупнейшим сетям магазинов Эстонии, призывая их избегать ситуации, когда человек с ограниченными возможностями не может совершить покупку, поскольку в магазине работают только кассы самообслуживания. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллинна, что они думают о кассах самообслуживания, нужны ли вообще продавцы в магазинах и есть ли будущее у этой профессии.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Без продавцов было бы ужасно»: жители Таллинна о кассах самообслуживания в магазинах
Ольга
Когда есть возможность, я всегда выбираю обычную кассу. При этом я считаю кассу самообслуживания полезной инновацией, но хочу заметить, что можно было бы внести некоторые изменения в систему. Например, пластиковый пакет мог бы сразу учитываться, потому что это очень неудобно перекладывать продукты с кассы повторно в пакет. Это занимает очень много времени. Также в магазине обязательно должен быть продавец, потому что в любой момент может возникнуть вопрос, на который сможет ответить только он. Я надеюсь, мы никогда не застанем то время, когда в магазинах не будет кассиров.
Геннадий
Я всегда использую кассу самообслуживания, это очень удобно. Но, конечно, продавец мог бы присутствовать в магазине, это удобно для пожилых людей. Я обычно справляюсь сам, для меня наличие продавца не так важно. Не знаю, возможно, и наступит ли время, когда в магазинах не будет продавцов.
Елена и Светлана
Елена: Кассу самообслуживания мы обычно используем, когда в магазине большая очередь. Это интересная инновация, но она лишает людей рабочих мест. Когда я иду в магазин, обычно предпочитаю обычную кассу, наверное, здесь одним из ключевых факторов является мой возраст. Для меня важно иметь контакт с продавцом. В магазинах обязательно должны быть продавцы, в первую очередь, конечно же, для того, чтобы сохранить рабочие места. Сейчас ситуация такая, что очень много касс закрыты и люди теряют работу. Эстония занимает передовые места в инфотехнологиях и, видимо, все идет к тому, что вскоре в магазинах не останется работников. Я бы не удивилась.
Светлана: Особенно обычные кассы важны для пожилого населения, они же сами не справляются с кассами самообслуживания. Часто бывают ситуации, когда нужно что-то взвесить, а у них не получается, поэтому они зовут продавца. Для меня это не столь важно, но старшее поколение в этом нуждается.
Константин
Я выбираю кассу самообслуживания или обычную кассу в зависимости от того, что свободно. Хоть один продавец должен быть в магазине, чтобы следить за всем, помогать людям с ограниченными возможностями, пожилым.
Сергей
Нет, кассой самообслуживания не пользуюсь. Сразу иду в обычную кассу, поскольку так уже привык. Здесь в Rimi иногда бывают проблемы с кассами самообслуживания, а в Prisma ситуация чуть лучше. Но не отрицаю, что это облегчает жизнь для некоторых людей, не так много очередей. Однако в магазине обязательно должен быть продавец, даже несколько, потому что бывают и такие ситуации, когда ищешь по всему магазину работника и никого не найти.
Вийе и Рихо
Вийе: Мы, пожилые люди, предпочитаем обычную кассу, потому что нам нравится живое общение. Безусловно, в магазине должен быть кассир. Магазин - это место, где есть продавец. Без них было бы ужасно.
Рихо: Возможно, придет такое время, когда будут одни кассы самообслуживания, но нас здесь уже может не быть.