ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Без продавцов было бы ужасно»: жители Таллинна о кассах самообслуживания в магазинах

Ольга

Фото: Rus.Postimees

Когда есть возможность, я всегда выбираю обычную кассу. При этом я считаю кассу самообслуживания полезной инновацией, но хочу заметить, что можно было бы внести некоторые изменения в систему. Например, пластиковый пакет мог бы сразу учитываться, потому что это очень неудобно перекладывать продукты с кассы повторно в пакет. Это занимает очень много времени. Также в магазине обязательно должен быть продавец, потому что в любой момент может возникнуть вопрос, на который сможет ответить только он. Я надеюсь, мы никогда не застанем то время, когда в магазинах не будет кассиров.

Геннадий

Фото: Rus.Postimees

Я всегда использую кассу самообслуживания, это очень удобно. Но, конечно, продавец мог бы присутствовать в магазине, это удобно для пожилых людей. Я обычно справляюсь сам, для меня наличие продавца не так важно. Не знаю, возможно, и наступит ли время, когда в магазинах не будет продавцов.

Елена и Светлана

Фото: Rus.Postimees