Лидеры стран ЕС обсудят в Вильнюсе взаимные связи и выслушают просьбы Украины

Хотя перед встречей в четверг было объявлено, что основное внимание будет уделено таким темам, как энергетика, транспорт и кибербезопасность, на первый план вышли просьбы прибывшего в столицу Литвы президента Украины Владимира Зеленского предоставить воюющей стране больше систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Я поделюсь всеми подробностями того, что сейчас происходит на поле боя в Украине, а также потребностями первой необходимости. Я думаю, что это необходимо не только для безопасности Украины, но и для безопасности Европы», - заявил Зеленский журналистам после прибытия на саммит.

«Приоритет номер один - противовоздушная оборона. Я расскажу об этом со всеми подробностями», - сказал он.

Литовский президент Гитанас Науседас, принимая лидеров стран, перед встречей подчеркнул необходимость восстановления украинской экономики. «Важная тема - помощь в восстановлении и реструктуризации экономики Украины. Важно не только восстановить, но и сделать ее лучше», - сказал глава Литвы.

Присутствовавший на встрече президент Эстонии Алар Карис подчеркнул важность сотрудничества между Северной и Южной Европой. «Транспортные смычки между Севером и Югом являются не только приоритетом, но и геополитической необходимостью», - сказал президент Эстонии. Карис сообщил, что приоритетами Эстонии на встрече являются помощь Украине и Rail Baltica.