Лидеры более десяти стран Евросоюза и Украины, приехавшие на саммит Инициативы трех морей в Вильнюс, встретились, чтобы обсудить связи и совместные проекты. Во встрече участвует и президент Эстонии Алар Карис.
Лидеры стран ЕС обсудят в Вильнюсе взаимные связи и выслушают просьбы Украины
Хотя перед встречей в четверг было объявлено, что основное внимание будет уделено таким темам, как энергетика, транспорт и кибербезопасность, на первый план вышли просьбы прибывшего в столицу Литвы президента Украины Владимира Зеленского предоставить воюющей стране больше систем противовоздушной обороны (ПВО).
«Я поделюсь всеми подробностями того, что сейчас происходит на поле боя в Украине, а также потребностями первой необходимости. Я думаю, что это необходимо не только для безопасности Украины, но и для безопасности Европы», - заявил Зеленский журналистам после прибытия на саммит.
«Приоритет номер один - противовоздушная оборона. Я расскажу об этом со всеми подробностями», - сказал он.
Литовский президент Гитанас Науседас, принимая лидеров стран, перед встречей подчеркнул необходимость восстановления украинской экономики. «Важная тема - помощь в восстановлении и реструктуризации экономики Украины. Важно не только восстановить, но и сделать ее лучше», - сказал глава Литвы.
Присутствовавший на встрече президент Эстонии Алар Карис подчеркнул важность сотрудничества между Северной и Южной Европой. «Транспортные смычки между Севером и Югом являются не только приоритетом, но и геополитической необходимостью», - сказал президент Эстонии. Карис сообщил, что приоритетами Эстонии на встрече являются помощь Украине и Rail Baltica.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, присоединившийся к инициативе в прошлом году, говорит, что саммит Инициативы трех морей проходит во время «геополитических потрясений в Европе». "Греция может внести существенный вклад в Инициативу трех морей, открыв южный маршрут транспортного сообщения (...) с Юга на Север», - сказал Микотакис. По его словам, участие Греции в инициативе может способствовать улучшению как железнодорожного сообщения, так и ситуации в области возобновляемых источников энергии.
Виргиниюс Синкявичюс, представляющий на встрече Европейскую комиссию, заявил, что основное внимание будет уделено укреплению региона и Европы в целом. «Потому что наша сила в единстве. (...) Сегодня нам необходимо объединиться, прежде всего, чтобы помочь Украине победить в войне, предоставив Украине все необходимое для этого», - сказал Синкявичюс. По его словам, Европа также нуждается в единстве в снижении зависимости от третьих стран.
«Нам удалось снизить нашу зависимость от российского ископаемого топлива, теперь пришло время обеспечить стратегическую автономию от китайского сырья», - заявил еврокомиссар.
В Литву приехали делегации из 26 стран, в том числе главы десяти государств, включая президентов соседней Польши, стран Балтии и Украины.
Науседа будет председательствовать на пленарной сессии саммита, в ходе которого главы государств примут совместную декларацию.
Инициатива трех морей объединяет тринадцать государств-членов ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Грецию. Стратегическими партнерами инициативы являются США, Германия и Европейская комиссия.
Науседа поздравил и нового партнера - Японию - с присоединением к инициативе.