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ВИДЕО ⟩ А вот как выглядят солнечные затмения на Марсе

rus.postimees.ee
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Затмение Фобоса на Марсе.
Затмение Фобоса на Марсе. Фото: @NASAMars

На Марсе также происходят солнечные затмения, сопровождающиеся уникальным зрелищем. Хотя небольшие и неровные марсианские спутники Деймос и Фобос слишком малы, чтобы полностью закрыть Солнце, их движение по-прежнему предоставляет ученым завораживающий опыт и ценную информацию, сообщает Futurism.com.

Марсоход NASA Perseverance зафиксировал в этом году движение Деймоса и Фобоса перед Солнцем. Недавно размещенные в социальной сети X изображения раскрывают неправильную и неровную поверхность двух спутников.

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