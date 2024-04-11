ВИДЕО ⟩ А вот как выглядят солнечные затмения на Марсе

На Марсе также происходят солнечные затмения, сопровождающиеся уникальным зрелищем. Хотя небольшие и неровные марсианские спутники Деймос и Фобос слишком малы, чтобы полностью закрыть Солнце, их движение по-прежнему предоставляет ученым завораживающий опыт и ценную информацию, сообщает Futurism.com.