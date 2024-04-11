На Марсе также происходят солнечные затмения, сопровождающиеся уникальным зрелищем. Хотя небольшие и неровные марсианские спутники Деймос и Фобос слишком малы, чтобы полностью закрыть Солнце, их движение по-прежнему предоставляет ученым завораживающий опыт и ценную информацию, сообщает Futurism.com.
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ВИДЕО ⟩ А вот как выглядят солнечные затмения на Марсе
Марсоход NASA Perseverance зафиксировал в этом году движение Деймоса и Фобоса перед Солнцем. Недавно размещенные в социальной сети X изображения раскрывают неправильную и неровную поверхность двух спутников.