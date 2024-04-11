Эксперт: как создать эффективное объявление о недвижимости

Описание должно давать хороший обзор квартиры или дома, но и слишком длинный текст писать не следует, поскольку люди поленятся читать его до конца. Недвижимость – это такой же товар, как и любой другой, и объявление о продаже должно быть заманчивым. Обозначьте лучшие качества объекта и сделайте их настолько «аппетитными», чтобы каждому захотелось нажать на кнопку запроса. В то же время и приукрашивать объект нет смысла. Будьте честны, и посмотреть недвижимость приедут действительно заинтересованные в сделке люди.

Установите реалистичную цену недвижимости

Объявление может быть составлено блестяще, но, если цена продажи или аренды завышена, недвижимость будет простаивать. Целесообразно заглянуть на порталы недвижимости и ознакомиться с ценами конкурирующих предложений. В мобильной версии Kinnisvara24, например, можно при помощи одного нажатия найти жилую недвижимость поблизости от вашего объекта.

Опубликуйте объявление в социальных сетях

На предложение, которым поделились в социальных сетях, может наткнуться кто-то, кто, возможно, и не думал покупать недвижимость или менять съемную квартиру. Иначе говоря – и таким образом можно найти заинтересованных в покупке или найме. Учитывайте: для того, чтобы объявление в социальных сетях не прошло незамеченным, важно найти говорящую заглавную фотографию.

Воспользуйтесь дополнительными возможностями

Воспользовавшись дополнительными и рекламными возможностями порталов недвижимости, вы можете привлечь больше внимания к объявлению. Портал Kinnisvara24 пошел навстречу пожеланиям пользователей и продлил возможный период активности объявления до 90 дней. Чем более длинный период вы выберете, тем большую выгоду получите.

Остается только показать недвижимость потенциальным покупателям или нанимателям. Не забудьте до просмотра придать объекту привлекательный вид!