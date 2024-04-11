Европарламент отказался утверждать бюджет Совета ЕС, пока Европа не передаст Украине новые Patriot

Это решение было принято по инициативе евродепутата, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верховстадта.

Во время выступления в парламенте ЕС Верховстадт напомнил об очередной волне российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Он заявил со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, что сейчас в Европе есть 100 систем Patriot.

«И они просят дать им семь, чтобы защитить свои города. А мы, европейцы, приглашаем их в Европейский союз, но не можем это сделать!» — сказал Верховстадт.

Как передает издание «Украинская правда», решение отказаться от утверждения бюджета было поддержано 515 депутатами Европарламента, против высказались 62.

В субботу президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для полного закрытия своей территории от российских воздушных атак нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot.