Исследование Swedbank: студенты находятся в уязвимом финансовом положении

С одной стороны, это ожидаемо, учитывая, что у части студентов нет постоянного дохода в виде заработной платы, но, с другой стороны, это вызывает беспокойство.

Половина студентов оказалась в группе людей с уязвимым финансовым состоянием. Оказалось, что основными проблемами студентов являются неспособность планировать финансы и отсутствие сбережений. Также 39 процентов студентов считают, что они не смогли бы справиться без внешней финансовой помощи. Индекс финансовой грамотности был низким именно среди студентов. Грете Кохо, руководитель сферы финансового образования в Swedbank, делится советами, которые могли бы помочь студентам исправить свое финансовое положение.

1. Составление бюджета

Бюджет дает хорошее представление о размере регулярных доходов и расходов, а также о том, на что можно сэкономить, если необходимо. Важно записывать даже самые маленькие покупки, потому что из них уже в конце месяца получаются заметные суммы.

Существует много способов составить бюджет: например, какое-то приложение (Bilance, MyFinance, Monefy), предлагаемые банками решения (такие, как Minu eelarve) или таблица в Excel.

2. Расходы будут меньше, если жить у родителей