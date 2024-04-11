Swedbank второй год подряд публикует индекс финансового здоровья жителей Эстонии. Из результатов исследования становится ясно, что самое хрупкое финансовое здоровье у эстонских студентов.
Исследование Swedbank: студенты находятся в уязвимом финансовом положении
С одной стороны, это ожидаемо, учитывая, что у части студентов нет постоянного дохода в виде заработной платы, но, с другой стороны, это вызывает беспокойство.
Половина студентов оказалась в группе людей с уязвимым финансовым состоянием. Оказалось, что основными проблемами студентов являются неспособность планировать финансы и отсутствие сбережений. Также 39 процентов студентов считают, что они не смогли бы справиться без внешней финансовой помощи. Индекс финансовой грамотности был низким именно среди студентов. Грете Кохо, руководитель сферы финансового образования в Swedbank, делится советами, которые могли бы помочь студентам исправить свое финансовое положение.
1. Составление бюджета
Бюджет дает хорошее представление о размере регулярных доходов и расходов, а также о том, на что можно сэкономить, если необходимо. Важно записывать даже самые маленькие покупки, потому что из них уже в конце месяца получаются заметные суммы.
Существует много способов составить бюджет: например, какое-то приложение (Bilance, MyFinance, Monefy), предлагаемые банками решения (такие, как Minu eelarve) или таблица в Excel.
2. Расходы будут меньше, если жить у родителей
Многие студенты понимают, что, выпускаясь из университета нужно также «выпуститься» из родительского гнезда. Это основа самостоятельности. Однако с финансовой точки зрения это не всегда самый разумный вариант. Пока вы учитесь в школе или университете, при этом живя у родителей, можно лучше контролировать расходы и постепенно обеспечивать себе опору, которая пригодится при переезде в собственную квартиру.
3. При аренде квартиры будьте готовы к дополнительным расходам
Во многих случаях при заключении договора аренды приходится платить залог, предоплату за один месяц аренды и комиссию маклера. Если, например, аренда квартиры составляет 250 евро в месяц, то сразу же придется заплатить 750 евро. Как здесь сэкономить?
Квартиру для аренды стоит искать не только на обычных порталах, но и в группах Facebook, где предлагается аренда квартир от собственников. Кроме того, на рынке есть порталы, где не нужно платить залог, а больше внимания уделяется проверке арендатора. Например, платформа Rendin, предлагающая безопасные договоры аренды, которые гарантируют оплату для арендодателя и защиту имущества, а также дают возможность арендатору снять квартиру без залога.
Когда подходящее арендное жилье выбрано, стоит узнать у владельца также о страховке дома. Если ее нет, стоит заключить страховку на свое имя. Так бюджет не выйдет из равновесия, если возникнет наводнение, сломается только что купленный ноутбук или сломается новый блендер.
4. Студенческий кредит стоит брать настолько мало, насколько это возможно
Чтобы покрыть расходы на проживание, может возникнуть желание обратиться за студенческим кредитом. Принимая решение о кредите, стоит учитывать, что это долгосрочное финансовое обязательство, и если основную сумму студенческого кредита придется вернуть только после окончания учебы, то проценты придется платить ежегодно.
Кредит можно взять также частями. Так нет опасности, что деньги, предназначенные на аренду, будут потрачены на путешествия в первом семестре.
5. Ищите государственные пособия
Стоит узнать, какие пособия предлагают местные органы власти студентам, потому что некоторые местные самоуправления поддерживают студентов стипендиями. Кроме того, стоит изучить возможности стипендий, предлагаемых университетом, а также частными компаниями. Они тоже могут помочь во время учебы!
6. Используйте знания в своей профессии
Помимо школы, полезно искать практику, волонтерскую или сезонную работу. Так вы получите первый опыт работы и увеличится вероятность найти после окончания учебы работу в сфере вашей специализации.
Кроме того, стоит рассмотреть, не могли бы вы превратить свое текуще хобби (например, фотографию, знание языка или веб-дизайн) в источник дохода.
7. Потребляйте разумно
Не нужно потреблять больше, чем вам нужно, и не стоит брать кредиты на покупку вещей, которые доставляют краткосрочное удовольствие. Прежде чем покупать что-то новое, стоит подумать, действительно ли вам это нужно или это просто кратковременное желание.
Перед походом в магазин нужно разумно составить список необходимых покупок. Кроме того, стоит составить список нужных вам товаров, таких как одежда и обувь, чтобы планировать покупки на более выгодный период.