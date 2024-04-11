Европарламент одобрил реформу, которая снизит цены на электроэнергию

Новые правила, о которых с Советом было достигнуто соглашение еще в декабре 2023 года, защищают потребителей от значительных колебаний цен. Люди должны иметь возможность выбирать между электрическими контрактами с фиксированной и динамической ценой и получать всю необходимую информацию о вариантах выбора перед подписанием контракта. Поставщики услуг не имеют права в одностороннем порядке изменять условия контракта.

По правилам, страны-члены могут запретить электрокомпаниям прекращать подачу электроэнергии потребителям, например, во время потребительских споров или если речь идет об уязвимых потребителях.

Новый закон позволяет использовать двусторонние договоры о разнице в ценах для стимулирования энергетических инвестиций. Это означает, что если рыночные цены упадут слишком резко, производитель энергии может получить поддержку от государства, а если цены будут слишком высокими, производитель будет платить за это. Другими словами, такие контракты предусматривают защиту минимального дохода компании и максимальный предел излишней оплаты и могут быть использованы как для инвестиций в возобновляемую, так и в ядерную энергию.

Цены могут быть временно зафиксированы в кризисной ситуации

Если цены на электроэнергию будут чрезвычайно высоки, ЕС может объявить региональный или охватывающий весь ЕС кризис цен на электроэнергию. Это позволит государствам-членам временно фиксировать цены на электроэнергию для малых и средних предприятий и энергоемких отраслей промышленности.