Европейский парламент окончательно одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС, которая приведет к снижению цен на электричество, уменьшению колебаний цен и ускорению внедрения возобновляемых источников энергии.
Европарламент одобрил реформу, которая снизит цены на электроэнергию
Новые правила, о которых с Советом было достигнуто соглашение еще в декабре 2023 года, защищают потребителей от значительных колебаний цен. Люди должны иметь возможность выбирать между электрическими контрактами с фиксированной и динамической ценой и получать всю необходимую информацию о вариантах выбора перед подписанием контракта. Поставщики услуг не имеют права в одностороннем порядке изменять условия контракта.
По правилам, страны-члены могут запретить электрокомпаниям прекращать подачу электроэнергии потребителям, например, во время потребительских споров или если речь идет об уязвимых потребителях.
Новый закон позволяет использовать двусторонние договоры о разнице в ценах для стимулирования энергетических инвестиций. Это означает, что если рыночные цены упадут слишком резко, производитель энергии может получить поддержку от государства, а если цены будут слишком высокими, производитель будет платить за это. Другими словами, такие контракты предусматривают защиту минимального дохода компании и максимальный предел излишней оплаты и могут быть использованы как для инвестиций в возобновляемую, так и в ядерную энергию.
Цены могут быть временно зафиксированы в кризисной ситуации
Если цены на электроэнергию будут чрезвычайно высоки, ЕС может объявить региональный или охватывающий весь ЕС кризис цен на электроэнергию. Это позволит государствам-членам временно фиксировать цены на электроэнергию для малых и средних предприятий и энергоемких отраслей промышленности.
Докладчик Николас Гонсалес Касарес из Испании после голосования заявил, что благодаря этой реформе рынок электроэнергии станет значительно более дружественным к людям: «Мы защищаем потребителей, особенно наиболее уязвимых, и ускоряем внедрение возобновляемых источников энергии. Энергетический сектор становится более демократичным, и устраняются недостатки, которые проявились во время энергетического кризиса. Для потребителей, включая малые и средние предприятия, это в долгосрочной перспективе означает предсказуемые, стабильные и доступные цены».
Реформа состояла из двух правовых актов - регламента и директивы. За регламент на пленарном заседании проголосовали 433 члена парламента, против - 140, воздержались - 15; за директиву проголосовали 473 члена, против - 80, воздержались - 27. Теперь новые правила должны быть окончательно одобрены Советом ЕС, после чего они будут опубликованы в Официальном журнале Европейского союза, и страны должны будут начать их исполнение.
Цены на энергию с середины 2021 года стабильно росли. Сначала это вызвало реактивацию экономики после пандемии Covid-19. Затем произошел особенно резкий скачок цен в феврале 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Война привела к проблемам с поставками газа, что сразу отразилось на ценах на электроэнергию, поскольку общая цена на электроэнергию определяется по системе загрузки в зависимости от самого дорогого источника энергии.