В четверг в Вильнюсе президент Алар Карис на саммите стран «Инициативы Трех морей» подчеркнул необходимость использовать все возможности для помощи Украине.
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Президент Алар Карис: необходимо использовать все возможности для помощи Украине
«Целью "Инициативы Трех морей" является объединение рынков Балтийского, Черного и Адриатического морей с более чем ста миллионами людей. В рамках этой инициативы необходимо помогать улучшению инфраструктуры в Украине, строить более хорошие железнодорожные и автомобильные связи с Европой», - сказал глава государства.