Президент Алар Карис: необходимо использовать все возможности для помощи Украине

«Целью "Инициативы Трех морей" является объединение рынков Балтийского, Черного и Адриатического морей с более чем ста миллионами людей. В рамках этой инициативы необходимо помогать улучшению инфраструктуры в Украине, строить более хорошие железнодорожные и автомобильные связи с Европой», - сказал глава государства.

Президент Карис призвал все страны присоединиться к ИТ-коалиции, инициированной Эстонией и Люксембургом, которая поддерживает создание необходимой и безопасной ИТ-инфраструктуры и повышение киберзащиты для Украины. «На сегодняшний день в этой коалиции уже участвует более десяти стран, и я призываю все страны, участвующие в "Инициативе Трех морей", также присоединиться к ней. Мы уже собрали 45 миллионов евро для развития необходимой инфраструктуры для Украины. В ближайшее время ожидается поставка первых закупленных оборудований», - сказал президент Карис.