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Президент Алар Карис: необходимо использовать все возможности для помощи Украине

BNS
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Президент Алар Карис в Вильнюсе на саммите стран «Инициативы Трех морей».
Президент Алар Карис в Вильнюсе на саммите стран «Инициативы Трех морей». Фото: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

В четверг в Вильнюсе президент Алар Карис на саммите стран «Инициативы Трех морей» подчеркнул необходимость использовать все возможности для помощи Украине.

«Целью "Инициативы Трех морей" является объединение рынков Балтийского, Черного и Адриатического морей с более чем ста миллионами людей. В рамках этой инициативы необходимо помогать улучшению инфраструктуры в Украине, строить более хорошие железнодорожные и автомобильные связи с Европой», - сказал глава государства.

Президент Карис призвал все страны присоединиться к ИТ-коалиции, инициированной Эстонией и Люксембургом, которая поддерживает создание необходимой и безопасной ИТ-инфраструктуры и повышение киберзащиты для Украины. «На сегодняшний день в этой коалиции уже участвует более десяти стран, и я призываю все страны, участвующие в "Инициативе Трех морей", также присоединиться к ней. Мы уже собрали 45 миллионов евро для развития необходимой инфраструктуры для Украины. В ближайшее время ожидается поставка первых закупленных оборудований», - сказал президент Карис.

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