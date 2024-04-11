В США мама выбросила младенца из движущейся машины на шоссе перед солнечным затмением

34-летняя Даниэль Черакия Джонсон, по словам властей, в понедельник в Лос-Анджелесе зарезала своего сожителя, а затем выбросила своих двух детей с движущегося внедорожника на автостраду. Одна из детей, восьмимесячная девочка, скончалась, сообщает AP.