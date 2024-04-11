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В США мама выбросила младенца из движущейся машины на шоссе перед солнечным затмением

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Полиция штата Калифорния. Фотография иллюстративная.
Полиция штата Калифорния. Фотография иллюстративная. Фото: FREDERIC J. BROWN

В понедельник, 8 апреля, в США в окрестностях Лос-Анджелеса 34-летняя женщина убила своего сожителя и восьмимесячную дочь. Женщина привлекала к себе внимание большим количеством псевдонаучных постов в соцсетях.

34-летняя Даниэль Черакия Джонсон, по словам властей, в понедельник в Лос-Анджелесе зарезала своего сожителя, а затем выбросила своих двух детей с движущегося внедорожника на автостраду. Одна из детей, восьмимесячная девочка, скончалась, сообщает AP.

Джонсон стала известной в социальных сетях благодаря астрологическим постам, в которых, в том числе, за несколько дней до убийства она назвала полное солнечное затмение в понедельник знаком духовной войны.

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