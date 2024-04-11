В США мама выбросила младенца из движущейся машины на шоссе перед солнечным затмением

В понедельник, 8 апреля, в США в окрестностях Лос-Анджелеса 34-летняя женщина убила своего сожителя и восьмимесячную дочь. Женщина привлекала к себе внимание большим количеством псевдонаучных постов в соцсетях.
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34-летняя Даниэль Черакия Джонсон, по словам властей, в понедельник в Лос-Анджелесе зарезала своего сожителя, а затем выбросила своих двух детей с движущегося внедорожника на автостраду. Одна из детей, восьмимесячная девочка, скончалась, сообщает AP.